Las películas y series que han sido grabadas en el Metro de la CDMX

El Metro de la Ciudad de México, inaugurado el 4 de septiembre de 1969, cumple hoy 56 años conectando a millones de personas diariamente. Además de su función de transporte, ha servido como escenario para producciones cinematográficas y televisivas de gran relevancia. Desde películas internacionales hasta dramas nacionales, sus estaciones y andenes han sido testigos de historias que llegan a la pantalla grande y chica.

Películas y series grabadas en el Metro de la CDMX

El Vengador del Futuro (1990)

Una de las películas más conocidas que utilizó instalaciones del Metro capitalino fue El Vengador del Futuro (Total Recall), dirigida por Paul Verhoeven y protagonizada por Arnold Schwarzenegger. En esta cinta, se filmó una escena de persecución en la estación Chabacano de la Línea 9. Para la grabación, el espacio fue adaptado para dar un aspecto futurista, acorde al ambiente distópico de la película.

'El Vengador del Futuro' se filmó en la estación Chabacano de la línea 9 del STC Metro/X

La Reina del Sur (2019)

La exitosa serie La Reina del Sur, protagonizada por Kate del Castillo, también incluyó escenas filmadas en el Metro de la CDMX. Aunque la mayoría de los episodios fueron grabados en España, algunas secuencias se filmaron en la estación Mixcoac de la Línea 7. Estas escenas, en su mayoría, fueron realizadas con dobles de los protagonistas y mostraron los andenes como parte de la historia.

Las Búsquedas (2013)

El drama Las Búsquedas, protagonizado por Gustavo Sánchez Parra, incluyó escenas en la estación Pantitlán. En la historia, el personaje de Ulises sufre el robo de su cartera en el Metro y sigue un recorrido por la ciudad para encontrar al ladrón, motivado por la necesidad de recuperar una foto de su familia.

La producción se filmó en las instalaciones de la estación Pantitlán/MUBI

Solo quiero caminar (2008)

En el cine nacional, la película Solo quiero caminar, dirigida por Agustín Díaz Yanes, utilizó el Metro como parte de su narrativa. Los personajes interpretados por Diego Luna y Ariadna Gil aparecen en la estación San Lázaro, mostrando la vida cotidiana dentro del transporte capitalino.

American Curious (2018)

La película protagonizada por Jordan Belfi y Ana Claudia Talancón filmó todas sus escenas del Metro en San Cosme, de la Línea 2. Aunque la narrativa hace parecer que los personajes viajan por varias estaciones, todas las tomas se realizaron en esa sola locación.

Ayer maravilla fui (2017)

El filme Ayer maravilla fui, dirigido por Gabriel Mariño, grabó algunas de sus escenas en la estación Oceanía. Según el propio cineasta, gracias al tamaño reducido del equipo de producción, pudieron obtener los permisos de forma rápida y grabar con autorización de los encargados de la estación.

La estación Oceanía de la línea B del STC Metro aparece en el filme/IMDb

El Metro como escenario cinematográfico

El uso del Metro de la CDMX como locación cinematográfica no solo ha permitido a los realizadores capturar la esencia de la vida cotidiana en la ciudad, sino que también ha otorgado a las producciones un toque auténtico y distintivo. Las estaciones, andenes y vagones se han transformado en escenarios que enriquecen las historias contadas en la pantalla.