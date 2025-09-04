Franco Escamilla llega al Auditorio Nacional: así será su participación en México Siglo XXI 2025

El Auditorio Nacional será testigo este viernes 5 de septiembre de 2025 de una de las ediciones más esperadas de México Siglo XXI, encuentro organizado por la Fundación Telmex Telcel que reúne a miles de becarios con líderes de talla internacional. En esta ocasión, el comediante mexicano Franco Escamilla formará parte del programa con un monólogo para los jóvenes asistentes.

El comediante mexicano Franco Escamilla formará parte del programa con un monólogo/IG: @francoescamillaoficial

¿Qué es México Siglo XXI?

Desde hace más de dos décadas, México Siglo XXI se ha consolidado como un foro en el que estudiantes becados por la Fundación Telmex Telcel tienen la oportunidad de escuchar conferencias, testimonios e historias inspiradoras de personalidades reconocidas en todo el mundo.

La edición 2025 se realiza bajo el lema “Mentes que iluminan el futuro”, y contará con la participación de figuras como la Reina Rania de Jordania, la científica y especialista en inteligencia artificial Joy Buolamwini, la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, la psiquiatra Marian Rojas Estapé, el actor Kevin Costner y la tenista Serena Williams.

La Fundación Telmex Telcel lleva a cabo anualmente el evento “México Siglo XXI”/IG: fundaciontelmextelcel

Franco Escamilla, el toque de humor mexicano

Dentro de una agenda marcada por charlas de gran impacto social y cultural, Franco Escamilla se presentará a las 15:30 horas con un monólogo en el que pondrá en juego su característico estilo de humor basado en anécdotas cotidianas y observaciones de la vida real.

El comediante morelense se ha ganado un lugar en la escena internacional del stand up gracias a su voz única, su expresividad y la cercanía con el público. Su especial “Por la anécdota” (2016) fue el punto de inflexión en su carrera, llevándolo a giras por América Latina, Estados Unidos y Europa.

En agosto pasado, Franco Escamilla participó en Supernova: Orígenes, un evento que reunió a diversas celebridades en combates de exhibición de boxeo. El comediante se subió al ring para enfrentar al creador de contenido conocido como El Escorpión Dorado, a quien logró derrotar.

¿Quién es Franco Escamilla?

Nacido en Cuautla, Morelos, el 29 de abril de 1981, Escamilla estudió música y danza en Monterrey antes de dedicarse de lleno a la comedia. Hoy es considerado uno de los exponentes más importantes del stand up en México y cuenta con una sólida base de fans gracias a su trabajo en escenarios, televisión y plataformas digitales.

El programa de México Siglo XXI 2025 abrirá con un mensaje de Carlos Slim Domit y cerrará con la intervención de Arturo Elías Ayub, director de la Fundación Telmex-Telcel, reafirmando el compromiso con el impulso educativo y cultural de miles de jóvenes en el país.