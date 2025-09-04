CDMX autoriza faltas justificadas por dolor menstrual a estudiantes sin sanciones

Desde el inicio del ciclo escolar 2025–2026, la Ciudad de México implementa una licencia menstrual oficial para estudiantes de primaria, secundaria y media superior. Gracias a una reforma aprobada por el Congreso capitalino, las niñas podrán ausentarse por dolor menstrual incapacitante sin sufrir consecuencias académicas ni disciplinarias.

La Ciudad de México implementa una licencia menstrual/iStock

¿En qué consiste la medida?

La reforma, impulsada por la diputada de Morena María del Rosario Morales, adiciona la fracción XIII Bis al Artículo 111 de la Ley de Educación local. Esto autoriza que las alumnas justifiquen sus inasistencias por dismenorrea incapacitante y reprogramen evaluaciones o tareas sin ser penalizadas. No se requiere comprobante médico: basta el respaldo de padres o tutores.

La medida aplica para alumnas de primaria, secundaria y educación media superior. Las escuelas registrarán estas faltas como justificadas y deberán capacitar al personal docente para garantizar trato sensible y sin discriminación.

Las estudiantes con dolor menstrual en CDMX podrán faltar a clases/iStock

Magnitud del problema menstrual en la educación

Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, el 70 % de las adolescentes han sufrido cólicos fuertes, y el 20 % reporta que estos impiden realizar actividades escolares o deportivas. Además, a nivel nacional, el 43 % de las niñas prefiere quedarse en casa durante su periodo menstrual.



La iniciativa forma parte del programa "Menstruación Digna"/iStock

Esta política forma parte del programa Menstruación Digna, que busca visibilizar las necesidades de las niñas y adolescentes menstruantes. Sin embargo, expertos advierten que también son necesarias mejoras en infraestructura escolar, acceso a productos de higiene menstrual, educación menstrual y servicios adecuados de enfermería; de lo contrario, la medida podría enfrentar barreras de aplicación.