Cómo pagar tu recibo de luz CFE si perdiste el recibo: guía 2025

Pagar el recibo de luz es una de las obligaciones más importantes de los hogares en México, pero ¿qué pasa si lo pierdes? La Comisión Federal de Electricidad (CFE) cuenta con diversas alternativas que permiten cumplir con el pago sin necesidad del documento físico, evitando recargos y hasta la suspensión del servicio.

Pagar el recibo de luz es una de las obligaciones más importantes de los hogares en México/iStock

Paga desde la app CFE Contigo

Una de las opciones más prácticas es la aplicación CFE Contigo, disponible en App Store y Google Play. Para usarla es necesario registrarse con correo electrónico, número de teléfono y datos personales. Después, puedes agregar tu Número de Servicio o RPU, mismo que aparece en recibos anteriores o en tu contrato.

Desde la app podrás:

Consultar el saldo pendiente.

Descargar e imprimir tu recibo en versión digital.

Realizar pagos con tarjeta bancaria.

Activar el recibo electrónico.

Revisar tu historial de consumo.

Reportar fallas en el servicio y ubicar centros de atención.

Al finalizar cada pago, el sistema emite un comprobante digital válido.

También puedes pagar con tu Número de Servicio/iStock

Otras formas de pagar sin recibo físico

Si prefieres no usar la aplicación, también puedes pagar con tu Número de Servicio mediante:

CFEmáticos : los cajeros automáticos de la CFE permiten consultar el saldo e ingresar el RPU para liquidar el adeudo.

Portal en línea de CFE : en la sección Mi Espacio puedes pagar con tarjeta y descargar el recibo en formato PDF.

Sucursales y tiendas autorizadas: Oxxo, 7-Eleven, Farmacias del Ahorro y supermercados permiten el pago solo con tu número de servicio.