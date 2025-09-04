Alerta Amarilla en CDMX: fuertes lluvias, granizo y tormentas eléctricas este 4 y 5 de septiembre

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Amarilla por lluvias fuertes, posibles tormentas eléctricas y caída de granizo en gran parte de la capital.

De acuerdo con el pronóstico, la alerta estará vigente desde las 17:30 horas de este jueves 4 de septiembre hasta las 02:00 horas del viernes 5, con acumulaciones de agua entre 15 y 29 milímetros.

Las alcaldías más afectadas serán: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco. En estas zonas se prevén encharcamientos, incremento en caudales de ríos y corrientes de agua, así como posibles caídas de ramas o árboles.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Amarilla. / Pixabay

Recomendaciones de seguridad

Las autoridades pidieron a la población barrer coladeras y mantenerlas libres de basura o grasas, utilizar paraguas o impermeable, y evitar transitar por calles encharcadas. Asimismo, recomendaron conducir con precaución y mantenerse alejados de espectaculares, muros y cables eléctricos.

En caso de emergencia, se puede llamar al 911, al Locatel (55 5658 1111) o a la línea de la SGIRPC (55 5683 2222).

Asimismo, recomendaron conducir con precaución y mantenerse alejados de espectaculares. / X

Pronóstico extendido

Protección Civil informó que la tarde del viernes será calurosa, con temperaturas de hasta 25 °C, pero hacia la noche y madrugada las lluvias se intensificarán con descargas eléctricas. Para el sábado 6 se esperan condiciones similares con tormentas intermitentes en distintas zonas de la capital.

Con estas medidas preventivas, las autoridades buscan reducir riesgos a la población y garantizar una respuesta oportuna ante las afectaciones que puedan presentarse en la ciudad.

Para el sábado 6 se esperan condiciones similares con tormentas intermitentes . / Pixabay