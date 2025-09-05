Cuidado con las “novias virtuales”: así es el nuevo fraude sentimental en internet

Una relación sentimental que puede terminar en extorsión, robo de identidad o algo peor

Jorge Reyes Padrón
5 de Septiembre de 2025
En un mundo donde hasta los romances llegan por app, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX lanzó una fuerte advertencia: cuidado con las “novias virtuales”. Este nuevo tipo de fraude amoroso, detectado por la Unidad de Policía Cibernética, ya dejó víctimas con el corazón roto y la cuenta vacía.

La alerta va especialmente dirigida a jóvenes, adultos mayores y personas emocionalmente vulnerables que buscan compañía en redes sociales, aplicaciones de citas o videojuegos. Ahí es donde los ciberdelincuentes aprovechan para lanzar el anzuelo del amor… y enganchar a su próxima víctima.

El objetivo va desde la manipulación emocional hasta el fraude económico, el robo de datos personales o la sextorsión”, advierte la dependencia. El modus operandi es el de siempre: perfiles falsos, conversaciones cariñosas, selfies sugerentes… y luego, la trampa. Una vez ganada la confianza, los delincuentes piden información privada, fotos íntimas o dinero, bajo cualquier pretexto.

Nada romántico: así opera el engaño

Además del ya conocido catfishing, los criminales usan técnicas de ingeniería social para sacarte toda tu información sensible: contraseñas, direcciones, nombres de familiares o lugares que frecuentas. Luego, eso puede usarse para vaciarte la cuenta, extorsionarte o hackear tus redes.

Y sí, muchos terminan abriendo la puerta de su celular sin saberlo. “Muchas veces se permite el acceso remoto a dispositivos, cuentas o documentos personales”, señala la SSC. Lo que empezó como un "hola guapo" acaba como un "me debes 10 mil o publico tus fotos".

SSC lanza recomendaciones para no caer

Entre las recomendaciones de la Policía Cibernética destacan: no enviar dinero, evitar compartir datos personales o fotos íntimas, verificar la identidad con videollamadas y no instalar archivos sospechosos. También invitan a activar la verificación en dos pasos y tener contraseñas distintas en cada cuenta.

Y si ya caíste o detectaste a alguien intentando hacerlo, puedes denunciarlo al 55 5242 5100 ext. 5086 o al correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx.

