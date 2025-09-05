Cuidado con las “novias virtuales”: así es el nuevo fraude sentimental en internet

En un mundo donde hasta los romances llegan por app, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX lanzó una fuerte advertencia: cuidado con las “novias virtuales”. Este nuevo tipo de fraude amoroso, detectado por la Unidad de Policía Cibernética, ya dejó víctimas con el corazón roto y la cuenta vacía.

La alerta va especialmente dirigida a jóvenes, adultos mayores y personas emocionalmente vulnerables que buscan compañía en redes sociales, aplicaciones de citas o videojuegos. Ahí es donde los ciberdelincuentes aprovechan para lanzar el anzuelo del amor… y enganchar a su próxima víctima.

“El objetivo va desde la manipulación emocional hasta el fraude económico, el robo de datos personales o la sextorsión”, advierte la dependencia. El modus operandi es el de siempre: perfiles falsos, conversaciones cariñosas, selfies sugerentes… y luego, la trampa. Una vez ganada la confianza, los delincuentes piden información privada, fotos íntimas o dinero, bajo cualquier pretexto.

Novia que no conozcas en persona, no es novia / FREEPIK

Nada romántico: así opera el engaño

Además del ya conocido catfishing, los criminales usan técnicas de ingeniería social para sacarte toda tu información sensible: contraseñas, direcciones, nombres de familiares o lugares que frecuentas. Luego, eso puede usarse para vaciarte la cuenta, extorsionarte o hackear tus redes.

Y sí, muchos terminan abriendo la puerta de su celular sin saberlo. “Muchas veces se permite el acceso remoto a dispositivos, cuentas o documentos personales”, señala la SSC. Lo que empezó como un "hola guapo" acaba como un "me debes 10 mil o publico tus fotos".

La gente usa perfiles falsos para estafar los ciberusuarios / FREEPIK

SSC lanza recomendaciones para no caer

Entre las recomendaciones de la Policía Cibernética destacan: no enviar dinero, evitar compartir datos personales o fotos íntimas, verificar la identidad con videollamadas y no instalar archivos sospechosos. También invitan a activar la verificación en dos pasos y tener contraseñas distintas en cada cuenta.

Y si ya caíste o detectaste a alguien intentando hacerlo, puedes denunciarlo al 55 5242 5100 ext. 5086 o al correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx.

Si te piden dinero o fotos íntimas, denuncia inmediatamente / FREEPIK