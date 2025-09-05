Choque de tráiler en la Línea B del Metro deja un muerto

Un tráiler que circulaba a exceso de velocidad terminó impactado contra una columna del Metro de la Ciudad de México, la madrugada de este viernes 5 de septiembre. El accidente se registró sobre la avenida Oceanía, a la altura de la estación Romero Rubio, en la alcaldía Venustiano Carranza.

El golpe fue tan fuerte que la pesada unidad perdió una llanta delantera y el motor se desprendió, quedando esparcido sobre el pavimento. El conductor del tráiler murió en el lugar.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y servicios de emergencia llegaron al sitio para acordonar la zona y recuperar el cuerpo del chofer, horas más tarde el pesado vehículo fue retirado con una grúa especial

El accidente ocurrió pasadas las tres de la mañana / Redes Sociales

Evalúan daños al Metro

El impacto provocó alarma entre los usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC), al tratarse de un punto elevado entre estaciones. El director del Metro, Adrián Rubalcava, informó: “Lamentablemente un tráiler se impactó contra un pilar del Metro elevado entre las estaciones Oceanía y Romero Rubio (...) Siguen trabajos de limpieza, retiro y evaluación de daños".

Técnicos especializados realizaron una revisión estructural tras el accidente y parece que no existe daño alguno que ponga en peligro el paso de los trenes.

El conductor del tráiler murió al instante tras el choque / Redes Sociales

La Línea B no detiene su marcha

Pese al golpe, el STC Metro aseguró que la infraestructura del viaducto no sufrió afectaciones primarias, por lo que la Línea B opera con normalidad desde Ciudad Azteca hasta Buenavista.

“Se concluyó que la infraestructura se encuentra en condiciones seguras para la operación”, comunicó el Metro.

El servicio se mantiene activo en todas las estaciones con avance regular de trenes. Las labores de monitoreo y evaluación continúan de forma permanente, precisó el organismo.

El Metro no reporta daños en su estructura pese al gran impacto / Redes Sociales