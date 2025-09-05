¿Cambiarás dólares? El peso cierra estable este viernes 5 de septiembre

Si tienes en mente cambiar tus pesos por dólares este viernes 5 de septiembre de 2025, es buen momento debido a que la moneda nacional se mantiene estable y sigue por debajo de las 19 unidades.

El peso mexicano quedó en 18.63 pesos por dólar, un centavo menos que el pasado jueves 4 de septiembre.

Revisa día a día el tipo de cambio de las divisas / FREEPIK

El valor de dólar

Recuerda que en caso de cambio (ya sea compra o venta), el precio puede variar en la ventanilla de cada banco o casa de cambio, debido a que el valor de las monedas sufre una variable constante.

Afirme

17.90 a la compra.

19:30 a la venta.

Banco Azteca:

17.55 a la compra

19.19 a la venta.

BBVA Bancomer:

17.88 a la compra.

19.01 a la venta.

Banorte:

17.50 a la compra.

19.10 a la venta.

Banamex:

18.16 a la compra.

19.20 a la venta.

Scotiabank:

18.60 a la compra.

19.60 a la venta.

El peso se mantiene estable ya que no hay grandes cambios en el mercado bursatil / FREEPIK