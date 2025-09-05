¿Cambiarás dólares? El peso cierra estable este viernes 5 de septiembre

El tipo de cambio de la moneda es variable, por lo que puede modificarse en ventanilla

Jorge Reyes Padrón
5 de Septiembre de 2025
El peso sigue estando fuerte frente al dólar esta semana.
El peso sigue estando fuerte frente al dólar esta semana | FREEPIK

Si tienes en mente cambiar tus pesos por dólares este viernes 5 de septiembre de 2025, es buen momento debido a que la moneda nacional se mantiene estable y sigue por debajo de las 19 unidades.

El  peso mexicano quedó en 18.63 pesos por dólar, un centavo menos que el pasado jueves 4 de septiembre.

Revisa día a día el tipo de cambio de las divisas / FREEPIK
Revisa día a día el tipo de cambio de las divisas / FREEPIK

El valor de dólar

Recuerda que en caso de cambio (ya sea compra o venta), el precio puede variar en la ventanilla de cada banco o casa de cambio, debido a que el valor de las monedas sufre una variable constante.

Afirme

  • 17.90 a la compra.
  • 19:30 a la venta.

Banco Azteca:

  • 17.55 a la compra
  • 19.19 a la venta.

BBVA Bancomer:

  • 17.88 a la compra.
  • 19.01 a la venta.

Banorte:

  • 17.50 a la compra.
  • 19.10 a la venta.

Banamex:

  • 18.16 a la compra.
  • 19.20 a la venta.

Scotiabank:

  • 18.60 a la compra.
  • 19.60 a la venta.
El peso se mantiene estable ya que no hay grandes cambios en el mercado bursatil / FREEPIK
El peso se mantiene estable ya que no hay grandes cambios en el mercado bursatil / FREEPIK

TE PUEDE INTERESAR

Sueño Perro, experiencia multisensorial que mostrará escenas ocultas de Amores Perros por sus 25 años

Contra | 04/09/2025

Sueño Perro, experiencia multisensorial que mostrará escenas ocultas de Amores Perros por sus 25 años
Alerta Amarilla en CDMX: fuertes lluvias, granizo y tormentas eléctricas este 4 y 5 de septiembre

Contra | 04/09/2025

Alerta Amarilla en CDMX: fuertes lluvias, granizo y tormentas eléctricas este 4 y 5 de septiembre
CDMX autoriza faltas justificadas por dolor menstrual a estudiantes sin sanciones

Contra | 04/09/2025

CDMX autoriza faltas justificadas por dolor menstrual a estudiantes sin sanciones
Te recomendamos
Cómo pagar tu recibo de luz CFE si perdiste el recibo: guía 2025
Finanzas

LO ÚLTIMO

 