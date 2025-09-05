¿Te pueden correr por tener pareja en el trabajo? Esto dice la Ley Federal del Trabajo

Tener pareja en el trabajo puede ser todo un plot twist en tu día a día, pero ¿te pueden correr por eso? En México, la respuesta legal es clara: no pueden despedirte por andar con alguien de tu chamba, siempre y cuando cumplas con tus responsabilidades laborales. Así lo establece la Ley Federal del Trabajo (LFT).

“Ningún empleado puede ser despedido, sancionado o recibir descuentos en su nómina por tener pareja en el área laboral”, señalan las normativas vigentes. Si lo hacen, podrían caer en despido injustificado, lo que abre la puerta a denuncias y compensaciones.

El truco está en el reglamento

Ojo: aunque tener una relación no es motivo para correr a alguien, los patrones sí pueden aplicar códigos de ética y políticas internas. Si en ese reglamento interno hay restricciones específicas sobre relaciones laborales —y firmaste de enterado—, podrías meterte en líos.

En México no está prohibido tener una pareja en el trabajo / FREEPIK

“Tener un amorío dentro de la zona laboral sí puede generar problemas entre los trabajadores y los patrones siempre y cuando esté establecido en los reglamentos internos de cada empresa”, indican los lineamientos.

Así que si estás en plan romántico en la oficina, lee bien lo que firmaste al entrar. Las empresas pueden establecer ciertas normas para evitar conflictos de interés o situaciones incómodas en el ambiente laboral.

¿Qué son los códigos de ética?

Los códigos de ética son documentos donde se detallan los valores, principios y comportamiento esperado de los empleados en la jornada laboral. No son chismes de pasillo, son políticas que pueden afectar tu empleo si las ignoras.

“Se encargan de marcar la conducta de la organización y los empleados mientras éstos estén en horas laborales”, según lo que establece la LFT. En resumen, no te prohíben tener pareja, pero sí poner en riesgo el orden y la productividad de la empresa.

Las empresas se manejan por un código de ética que primero debes conocer / FREEPIK

Tips para no regarla si andas con alguien del trabajo

¿Te lanzaste al amor de oficina? Aquí van unos consejos básicos para sobrevivir al romance sin acabar en Recursos Humanos:

Habla claro con RH para establecer límites.

No lleves los pleitos a la oficina.

Evita muestras de afecto en el trabajo.

Sé profesional incluso en la crisis amorosa.

¿Y si me corrieron por andar con mi crush?

Si ya te echaron por tener pareja en el trabajo, no te quedes cruzado de brazos. Hay caminos legales para defenderte:

Junta pruebas: correos, mensajes, grabaciones.

Acude a PROFEDET (Procuraduría de la Defensa del Trabajo).

Solicita una conciliación.

Si aplica, demanda ante el Tribunal Laboral.

Nadie debería perder su chamba por enamorarse (bueno, a menos que sea tu jefe directo y las cosas se pongan turbias). En México, amar no es un delito laboral… aunque a veces lo parezca.

Si te corren por andar con alguien, eso podría ser despido injustificado / FREEPIK