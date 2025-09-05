Alta de placas en CDMX: requisitos, costo y lo que necesitas si compraste un auto usado

Si recientemente compraste un auto usado con placas de otro estado o que alguna vez estuvo registrado en la Ciudad de México, no puedes circular sin antes hacer un trámite clave: el alta de placas. Esto no es opcional, es obligatorio si quieres mantener tu coche en regla.
El procedimiento se realiza directamente en la Secretaría de Movilidad (Semovi) y tiene un costo de $935 pesos, según el tarifario oficial. Pero no solo se trata de pagar, también implica reunir varios documentos, hacer citas en línea y tener paciencia. Aquí te explicamos cómo hacerlo paso a paso para que no te agarren mal parado.
Requisitos para el alta de placas en CDMX
De acuerdo con Semovi, estos son los documentos indispensables:
- Identificación oficial vigente con fotografía
- Comprobante de domicilio de CDMX (no mayor a 3 meses). También puede ser una credencial que tenga el domicilio completo.
- Comprobante de propiedad: si no eres el primer dueño, necesitas presentar la factura digital más el contrato de compra-venta y copia de la identificación del anterior dueño.
- Constancia de baja de placas del estado donde estaba registrado el auto (en original)
- Línea de captura pagada en original y copia (costo: $935 pesos)
¿Dónde hacer el trámite?
- Primero, agenda una cita en un Centro de Servicio de Tesorería (CST) para obtener la línea de captura. Esto lo puedes hacer en:
👉 Portal de citas CDMX
- Segundo, revisa que la información en la línea de captura sea correcta, especialmente la serie del vehículo. Luego, realiza el pago en alguno de los centros autorizados.
👉 Revisa aquí los centros de pago
Toma en cuenta que el pago puede tardar hasta 72 horas en reflejarse, así que no dejes esto al último.
- Tercero, agenda otra cita en un módulo de la Semovi, ya sea en el Módulo Central Insurgentes o División del Norte:
👉 Haz tu cita aquí
- Cuarto, acude en la fecha agendada y entrega tus papeles. Ahí te darán tu juego de placas, engomado, tarjeta de circulación y la Constancia de Alta Vehicular.
Recomendaciones finales
- Verifica que todos los datos estén correctos antes de firmar cualquier documento. Si hay errores, no firmes y avisa al personal.
- Si el propietario del auto no puede acudir, quien realice el trámite debe llevar una carta poder.