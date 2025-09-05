Alta de placas en CDMX: requisitos, costo y lo que necesitas si compraste un auto usado

Si recientemente compraste un auto usado con placas de otro estado o que alguna vez estuvo registrado en la Ciudad de México, no puedes circular sin antes hacer un trámite clave: el alta de placas. Esto no es opcional, es obligatorio si quieres mantener tu coche en regla.

El procedimiento se realiza directamente en la Secretaría de Movilidad (Semovi) y tiene un costo de $935 pesos, según el tarifario oficial. Pero no solo se trata de pagar, también implica reunir varios documentos, hacer citas en línea y tener paciencia. Aquí te explicamos cómo hacerlo paso a paso para que no te agarren mal parado.

Si no haces el cambio de placas no podrás circular en la CDMX / Redes Sociales

Requisitos para el alta de placas en CDMX

De acuerdo con Semovi, estos son los documentos indispensables:

Identificación oficial vigente con fotografía

Comprobante de domicilio de CDMX (no mayor a 3 meses). También puede ser una credencial que tenga el domicilio completo.

Comprobante de propiedad: si no eres el primer dueño, necesitas presentar la factura digital más el contrato de compra-venta y copia de la identificación del anterior dueño.

Constancia de baja de placas del estado donde estaba registrado el auto (en original)

Línea de captura pagada en original y copia (costo: $935 pesos)

El cambio de placas tiene un costo de $935 pesos / Redes Sociales

¿Dónde hacer el trámite?

Primero, agenda una cita en un Centro de Servicio de Tesorería (CST) para obtener la línea de captura. Esto lo puedes hacer en:

👉 Portal de citas CDMX Segundo, revisa que la información en la línea de captura sea correcta, especialmente la serie del vehículo. Luego, realiza el pago en alguno de los centros autorizados.

👉 Revisa aquí los centros de pago

Toma en cuenta que el pago puede tardar hasta 72 horas en reflejarse, así que no dejes esto al último.

Tercero, agenda otra cita en un módulo de la Semovi, ya sea en el Módulo Central Insurgentes o División del Norte:

👉 Haz tu cita aquí Cuarto, acude en la fecha agendada y entrega tus papeles. Ahí te darán tu juego de placas, engomado, tarjeta de circulación y la Constancia de Alta Vehicular.

Checa que todos tus datos estén correctamente para el trámite / Redes Sociales

Recomendaciones finales