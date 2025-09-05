Residente en el Zócalo CDMX: Artistas invitados, playlist, horario y cómo llegar

La Ciudad de México volverá a vibrar con un concierto masivo en el Zócalo capitalino. El próximo sábado 6 de septiembre de 2025, el rapero puertorriqueño Residente ofrecerá un espectáculo gratuito en la plancha de la Plaza de la Constitución, un evento que promete reunir a miles de asistentes en el corazón de la capital.

Residente ofrecerá un espectáculo gratuito en la plancha de la Plaza de la Constitución/iStock

El show está programado para iniciar a las 20:00 horas, aunque desde las 18:30 horas comenzarán las presentaciones de Mujer en Cypher, un colectivo de hip-hop integrado por Arianna Puello, Ximbo, Niña Dioz, Prania Esponda, Azuky y Mena, quienes estarán acompañadas de la trombonista María Balvina y la DJ Ninja.

Entre los temas que podrían sonar en el repertorio de Residente destacan clásicos como Atrévete-te-te, Latinoamérica, Muerte en Hawái, René y la BZRP Music Session #49.

¿Cómo llegar?

Debido a que la estación Zócalo/Tenochtitlán del Metro permanecerá cerrada, las autoridades recomiendan llegar por las estaciones Allende y Bellas Artes (Línea 2), así como por Pino Suárez y San Juan de Letrán. Las calles cercanas como Madero, 5 de Febrero, 20 de Noviembre, 16 de Septiembre y Pino Suárez tendrán cierres o restricciones de acceso vehicular.

El show está programado para iniciar a las 20:00 horas/Redes sociales

Seguridad y recomendaciones

La Secretaría de Cultura de la CDMX informó que se implementará la “Cruz de la Vida”, un protocolo de Protección Civil que agiliza la atención médica y la evacuación en caso de emergencias. Asimismo, se recomienda llegar con varias horas de anticipación, usar transporte público y llevar impermeable, ya que se prevén lluvias durante la tarde y noche.

Este concierto se suma a la lista de espectáculos gratuitos en el Zócalo que buscan acercar la música a todas y todos los capitalinos. Se espera una asistencia superior a las 200,000 personas, consolidando al espacio como uno de los foros culturales más importantes de América Latina.