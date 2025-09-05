¿SÍ o NO será feriado el 11 de junio de 2026 por el Mundial en México? Esto dijo Sheinbaum

Sheinbaum ya aclaró si habrá descanso nacional por la inauguración del Mundial 2026

Laura Reyes Medrano
5 de Septiembre de 2025
Gianni Infantino, presidente de la FIFA y Claudia Sheinbaum, presidenta de México | X: @Claudiashein

La inauguración del Mundial 2026 en México está cada vez más cerca y una pregunta ha comenzado a circular entre los aficionados: ¿el jueves 11 de junio será día feriado en todo el país o únicamente en la Ciudad de México? La presidenta Claudia Sheinbaum ya respondió y esto es lo que se sabe hasta ahora.

 

La inauguración del Mundial 2026 en México está cada vez más cerca/iStock

Confirmado en la CDMX

La jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, anunció que el 11 de junio de 2026 será feriado en la Ciudad de México, con el objetivo de que la ciudadanía disfrute del partido inaugural de la Copa del Mundo.

¿Y a nivel nacional?

Durante su conferencia mañanera del 5 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre si este descanso se aplicará también en todo México. Su respuesta fue breve, pero dejó la puerta abierta:

“También lo anunciaríamos.”

Con esta declaración, la mandataria federal dejó en claro que un feriado nacional aún está bajo análisis y que, de concretarse, deberá anunciarse de manera oficial.

Claudia Sheinbaum durante su conferencia mañanera del 5 de septiembre/X
Claudia Sheinbaum durante su conferencia mañanera del 5 de septiembre/X

 

Lo que hace falta para que sea oficial

Para que el 11 de junio de 2026 se considere un día de descanso obligatorio en todo el país, se requiere un decreto que posteriormente se publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Hasta el momento, esa medida no se ha confirmado.

Por ahora, el 11 de junio de 2026 será feriado únicamente en la CDMX, aunque existe la posibilidad de que se extienda a todo México si el Gobierno federal lo determina en los próximos meses.

 

Ciudad de México
Claudia Sheinbaum
Copa del Mundo

