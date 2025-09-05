¿Por qué se canceló la megamarcha por una mejor movilidad en la CDMX?

La megamarcha “Por una Mejor Movilidad”, convocada para este sábado 6 de septiembre en la Ciudad de México, fue cancelada debido a presuntas amenazas dirigidas a los organizadores. El colectivo Mejor Movilidad CDMX, responsable de la convocatoria, anunció la decisión a través de sus redes sociales, priorizando la seguridad de los participantes.

La marcha tenía como objetivo exigir mejoras en el servicio del Metro/iStock

Cancelación por amenazas

La marcha, que tenía como objetivo exigir mejoras en el servicio del Metro y visibilizar los “diez puntos de crisis” que afectan la movilidad cotidiana de millones de capitalinos, estaba programada para salir a las 15:00 horas de la Glorieta de los Insurgentes, con destino a las oficinas de la Secretaría de Movilidad en la colonia Roma Norte.

En un comunicado dirigido a sus integrantes, colectivos aliados y medios de comunicación, el colectivo Mejor Movilidad CDMX informó que en los últimos días habrían recibido presuntos mensajes intimidatorios por parte de “grupos organizados con intereses en el poder”. Aunque no se especificó la identidad de estos grupos, la organización decidió posponer la marcha para evitar riesgos para quienes pretendían participar en la actividad.

El colectivo expresó su compromiso con la causa/iStock

Reacciones y postura del colectivo

A pesar de la cancelación, el colectivo expresó su compromiso con la causa y su rechazo a la violencia y la intimidación. En el comunicado, se exhortó a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y a su gabinete a garantizar condiciones para manifestaciones “dignas, libres de violencia e intimidación”. Además, se hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse atenta a las cuentas oficiales del colectivo para futuras acciones en favor de un transporte digno.

Demandas principales

Entre las principales demandas que se pretendían visibilizar en la marcha se encuentran: