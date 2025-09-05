Belinda y Cazzu: ¿Una colaboración musical en puerta?

Ya la vimos brillar junto a Bad Bunny y compartir escenario con Shakira, y ahora Belinda apunta más alto: todo indica que próximamente podría hacer dueto con nada menos que Cazzu, la “jefa del trap argentino”. Según People en Español, la disquera de la cantante mexicana confirmó que estaría feliz de colaborar y que actualmente se encuentran buscando canciones para esta posible unión musical.

Belinda está lista para nuevas colaboraciones musicales/IG: @belindapop

Más allá de especulaciones sobre su vida personal, Belinda está enfocada en crecer profesionalmente. Una fuente cercana reveló que “Belinda piensa que Cazzu es una mujer con estilo y talentosa” y que siempre está abierta a colaborar con mujeres que pongan algo distinto y puedan fusionar estilos.

Una carrera llena de logros

Belinda, nacida en Madrid y criada en México, lleva más de dos décadas de trayectoria artística, consolidándose como una de las figuras femeninas más influyentes de la música pop y urbana en América Latina. En los últimos meses ha estrenado nueva música, participado en la serie Mentiras, y compartido escenarios con artistas de talla internacional, acumulando reconocimientos y el cariño del público.

Por su parte, Cazzu se ha convertido en un referente del trap argentino y ha ganado notoriedad internacional, especialmente tras convertirse en madre junto a Nodal, lo que ha aumentado su proyección y consolidado su carrera.

Cazzu, la “jefa del trap argentino”, podría unir fuerzas con Belinda en un próximo proyecto/IG: @cazzu

Una colaboración histórica en puerta

La unión de estas dos artistas podría significar un momento histórico en la música latina. Como enfatizó la fuente: “Belinda siempre está feliz de colaborar con mujeres que pongan algo distinto”. Los fans esperan ver pronto a estas poderosas voces conquistando escenarios juntas y lanzando música que fusione pop y trap de manera innovadora.

Fans esperan ver a Belinda y Cazzu juntas en un dueto histórico de música latina/Instagram