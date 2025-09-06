El infierno de Tito Fuentes: adicciones, coma inducido y su adiós a Molotov

Tito Fuentes, guitarrista de Molotov, rompió el silencio y reapareció con un relato crudo sobre su estado de salud, sus adicciones y su retiro de los escenarios. En entrevista con una revista para caballeros , el músico confesó que fue sometido a una cirugía que lo dejó en coma inducido durante casi tres días, un momento que cambió su vida para siempre.

“En el hospital, en la última intervención, algo salió mal y me mandaron tres días a coma inducido, a dormir. Estuve muerto en vida tres días y algo cambió en mí y dije: ‘ya, a cuidarse'”, relató mientras ahora luce visiblemente más delgado y con dificultad al hablar.

A pesar de todo, Tito no se arrepiente de lo que ha vivido / Redes Sociales

“Me fui haciendo pedazos”: Tito narra su caída

Durante la conversación, el guitarrista compartió que el abuso del rock and roll, las drogas, el alcohol y su nulo cuidado personal lo llevaron a una vida “autodestructiva”. Admitió que por más de tres décadas ignoró las señales de su cuerpo, hasta que fue inevitable.

“Fue mucho rock and roll, descuido, la consecuencia de mis actos. Llevo 30 años haciendo lo que se me da la gana, sin cuidarme. Caí en adicción, alcoholismo y cosas muy destructivas por no saber hablarlas... entré en una autodestrucción silenciosa y me fui haciendo pedazos. Al final, me tuve que someter a cirugías y llevo 11”, contó.

Tito también reconoció que el azúcar fue otra adicción a vencer. Incluso reveló que llegó a depender de dulces como si se tratara de droga. “No podía dejar de comer una paletita, un chicle, los llaman ‘sugar shots’”.

Tito Fuentes prefiere su salud, aunque eso signifique dejar a Molotov / Redes Sociales

Adiós a Molotov… ¿por ahora?

Ante este punto de quiebre, Tito tomó decisiones drásticas: frenar su carrera y alejarse de Molotov. A pesar del cariño por la banda, el músico admitió que ya no se siente en sintonía con los temas que la agrupación interpreta. Además, que sus manos le duelen por el desgaste en sus cartílagos, lo que le provoca dolor en las manos.

“Me hice una perforación en la cara. Decidí frenar, cuidarme, dejarlo todo a un lado: dejar la banda y dejar la música. Molotov es parte de mi vida y compartirlas en un escenario es maravilloso. Ya no empato con muchos temas, la gente quiere ver hits y a mí me interesa crear cosas nuevas. Espero que sí (pueda volver a cantar)”, expuso.

Por ahora, Tito se encuentra en recuperación y con la firme intención de priorizar su salud. Mientras tanto, los fans de Molotov esperan su regreso, mientras ahora encontró en el arte una forma de sanar y expresar esos demonios que ha cargado por décadas.

Desmejorado y con problemas para hablar, el músico está en recuperación / Redes Sociales