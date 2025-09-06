La Luna de Sangre se acerca: rituales para recargarte de energía y cerrar ciclos

Este 7 de septiembre de 2025, el cielo será testigo de uno de los espectáculos más poderosos del año: un eclipse lunar total, también conocido como Luna de Sangre, que teñirá de rojo al satélite natural y, según astrólogos, abrirá portales energéticos para la transformación personal.

¿Qué significa espiritualmente la Luna de Sangre?

El eclipse lunar coincide con la Luna Llena de septiembre, y durante unos minutos, la Tierra proyectará su sombra sobre la Luna, dándole ese característico tono rojo intenso. De acuerdo con los expertos, este fenómeno marca “un umbral energético que conecta tanto con lo que fuimos como con lo que estamos destinados a ser”.

Del 7 al 8 de septiembre, se dice que se abre un “portal” que saca a flote emociones profundas, traumas antiguos o lecciones karmáticas que es momento de soltar. Este eclipse se despliega entre los signos de Virgo y Piscis, lo que representa una dualidad entre el orden y la fe, entre lo práctico y lo espiritual.

“La enseñanza es clara: hallar la armonía entre lo que hacemos con nuestras manos y lo que nutre nuestra alma”, dicen los expertos en astrología.

En México no se podrá ver este fenómeno natural / FREEPIK

Energía poderosa para cerrar ciclos

Este evento no solo es visualmente impactante, también es una oportunidad para realizar rituales de introspección y limpieza energética. Como ocurre en cada Luna Llena, las emociones se intensifican, pero al estar en Piscis, esta vez nos empuja a soltar culpas, cerrar capítulos y abrazar nuevos comienzos.

“Ahora podemos comprender activamente dónde hemos caído en roles de víctima o dónde nuestros límites fueron demasiado permeables. Es un momento poderoso para cerrar emocionalmente un capítulo kármico”, aseguran los astrólogos.

El eclipse lunar se puede aprovechar para cerrar ciclos / Redes Sociales

¿Qué rituales hacer durante el eclipse lunar?

🔮 Prender una vela blanca y visualizar:

Durante la noche del eclipse, prende una vela blanca. Mientras arde, visualiza cómo se disuelven tus bloqueos emocionales. Deja que la luz —combinada con el rojo de la Luna— te ilumine el camino hacia una versión más libre de ti.

📝 Escribir tus deseos:

Con papel y pluma azul, anota todo aquello que deseas manifestar. Al hacerlo, repítelo en voz alta: “Esto es lo que deseo y me permito recibirlo”. Este acto conecta con la energía del eclipse y puede ayudarte a alinear tus acciones con tus metas más profundas.

Ya sea que creas en los astros o solo quieras una excusa para mirar al cielo, el eclipse del 7 de septiembre es una invitación a pausar, soltar y renacer.

Prender una vela podría disolver tus bloqueos emocionales / FREEPIK