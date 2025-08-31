¿Cuándo y dónde ver la “Luna de Sangre” de septiembre 2025?

El próximo 7 de septiembre el cielo será escenario de un fenómeno único: un eclipse lunar total, mejor conocido como “Luna de Sangre”, que teñirá de rojo al satélite natural durante varios minutos.

De acuerdo con especialistas, se trata del segundo y último eclipse lunar total del año, luego del ocurrido en marzo. Su fase máxima tendrá lugar alrededor de las 18:12 horas UTC, cuando la Luna quede completamente cubierta por la sombra de la Tierra.

Su fase máxima tendrá lugar alrededor de las 18:12 horas UTC. / Pixabay |

Dónde podrá verse

Este espectáculo será visible en Europa, África, Asia, Oceanía y la Antártida, regiones donde millones de personas podrán apreciar el tono rojizo característico del fenómeno. Sin embargo, en México y el resto de América no podrá observarse de manera directa, aunque los interesados tendrán la opción de seguirlo en transmisiones en vivo.

Por qué la Luna se vuelve roja

El color rojizo aparece porque la atmósfera terrestre filtra la luz del Sol: dispersa las tonalidades azules y permite que la luz roja se proyecte sobre la superficie lunar. Es este proceso físico el que da origen al término popular “Luna de Sangre”.

en México y el resto de América no podrá observarse de manera directa. / Pixabay |

La fecha también coincide con la llamada “Luna de Maíz”, nombre tradicional de la luna llena de septiembre que marca el cierre de las cosechas en diversas culturas.

De esta manera, el fenómeno no solo tendrá un impacto astronómico, sino también cultural, al unir ciencia y tradición en un mismo evento que acaparará la atención global.

La fecha también coincide con la llamada “Luna de Maíz”, nombre tradicional de la luna llena de septiembre. / Pixabay |

