Detienen a “El LV”, presunto líder de Los Chapitos en Culiacán

La tarde del sábado 6 de septiembre de 2025, fuerzas federales detuvieron en Culiacán, Sinaloa, a Leonel Valdez Palomera, alias “El LV”, identificado como presunto líder de la célula de Los Chapitos. El operativo se llevó a cabo en el fraccionamiento Altana Residencial, al norte de la capital sinaloense, donde también fueron aseguradas siete personas más vinculadas a su estructura criminal.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, la captura de “El LV” se registró alrededor de las 14:00 horas, cuando vestía una playera gris, pantalón azul y huaraches.

El operativo se llevó a cabo en el fraccionamiento Altana Residencial. / RS

El operativo y lo asegurado

Durante la acción, las autoridades confiscaron:

* Armas largas de uso exclusivo del Ejército

* Vehículos con reporte de robo

* Chalecos tácticos

* Tres inmuebles relacionados con actividades ilícitas

Estos elementos forman parte de las evidencias que serán presentadas ante el Ministerio Público para fortalecer las investigaciones sobre la red criminal que operaba bajo el mando de “El LV”.

la captura de “El LV” se registró alrededor de las 14:00 horas. / RS

Impacto en la estructura criminal

La detención representa un golpe estratégico contra Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa encabezada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Con este aseguramiento, las autoridades buscan reducir la capacidad operativa del grupo en la capital sinaloense, donde se ha recrudecido la disputa interna por el control del territorio.

Fuentes oficiales señalaron que esta captura es parte de un esfuerzo coordinado entre instancias federales y estatales para restablecer la seguridad en la región, que en las últimas semanas ha enfrentado episodios de violencia vinculados a las operaciones del crimen organizado.



