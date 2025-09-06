¿Qué tiene Alejandro Fernández? “El Potrillo” confirma que está enfermo

Alejandro Fernández, mejor conocido como “El Potrillo”, tuvo que ponerle freno momentáneo a su gira “De Rey a Rey” por una razón nada grata: salmonelosis. El propio cantante confirmó la noticia a través de un comunicado en sus redes sociales, donde informó que pospondrá dos de sus conciertos en Estados Unidos.

“Queridos amigos de Dallas y El Paso, desgraciadamente he estado batallando con salmonelosis y, por indicación médica, debo guardar reposo total durante los próximos cuatro días”, escribió el intérprete de Me dediqué a perderte.

Una salmonelosis lo mandó directo al hospital / FB: @alejandrofernandezoficial

Los conciertos afectados eran los programados en Dallas y El Paso, Texas, donde tenía fechas pactadas para esta semana. Sin embargo, Alejandro prometió que ambos serán reprogramados para octubre, mes en el que también pisará escenarios en Colombia.

¿Qué es la salmonelosis?

La salmonelosis es una infección causada por la bacteria Salmonella, y se transmite principalmente a través de alimentos contaminados. Aunque la enfermedad suele durar solo unos días, los síntomas —como diarrea, fiebre y cólicos abdominales— obligan al descanso total. Y más si vas a cantar por horas.

El Potrillo, por medio de sus redes, anunció su enfermedad / FB: @alejandrofernandezoficial

Por ahora, el heredero musical de Vicente Fernández descansará bajo supervisión médica. A sus 54 años, “El Potrillo” se mantiene activo con su gira “De Rey a Rey”, que rinde homenaje al legado de su padre, fallecido el 12 de diciembre de 2021.

“Gracias de corazón por todo su cariño y comprensión. Nos vemos la próxima semana en Phoenix y Las Vegas”, concluyó Alejandro en su mensaje.

La próxima semana, el cantante regresará a los escenarios / FB: @alejandrofernandezoficial