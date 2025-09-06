Autos chocolate bajo la lupa: Gobierno anuncia ajustes por competencia desleal

“Va a tener modificaciones… porque ha habido abusos”, soltó la presidenta Claudia Sheinbaum al anunciar que el decreto que permite la regularización de los famosos autos chocolate ya va a cambiar. Y sí, se les acabó la fiesta a quienes usaban este programa como atajo, porque viene con todo el nuevo ajuste.

La jefa del Ejecutivo adelantó que será el secretario de Hacienda quien presente los cambios dentro del Paquete Económico 2026, que se enviará a la Cámara de Diputados este lunes 8 de septiembre. “Ya lo va a presentar el secretario de Hacienda, porque ha habido abusos en esta apertura que se hizo”, reiteró la mandataria en su conferencia matutina.

Los autos chocolate no se podrán regularizar tan fácilmente / Redes Sociales

Un decreto que viene desde AMLO

La regularización de autos de procedencia extranjera arrancó desde la administración de Andrés Manuel López Obrador, como una estrategia para dar certeza jurídica a vehículos provenientes de Estados Unidos y Canadá que ya estaban en circulación, principalmente en estados del norte del país como Baja California, Chihuahua, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Baja California Sur.

Ya con Sheinbaum en el poder, el decreto siguió vigente. En noviembre de 2024, su gobierno publicó el "decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados", con el objetivo de mantener control en la entrada de estos autos. Sin embargo, el plan se les salió de las manos.

AMLO permitió la entrada rápida de los autos de EU y Canadá / Redes Sociales

AMDA: “Es competencia desleal”

La que ya levantó la voz fue la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA). Su presidente ejecutivo, Guillermo Rosales Zárate, no se guardó nada al denunciar que los autos chocolate afectan directamente a la industria automotriz nacional.

Según Rosales, más de 3 millones de unidades se han regularizado hasta agosto de 2025, lo que equivale al 80% del total de ventas de autos nuevos. “Esto representa una afectación directa”, reclamó. Y no es cualquier cifra: son millones que no entran a la industria formal que sí paga impuestos.

Aunque Sheinbaum no dio detalles concretos sobre los ajustes, la presión ya está encima. El mensaje está claro: el decreto se va a modificar para frenar los abusos, y pronto sabremos cómo afectará tanto a propietarios de estos vehículos como al sector automotriz en general.

La AMDA afirma que hay una competencia desleal para la industria mexicana / Redes Sociales