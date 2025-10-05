Bad Bunny causa furor al convertirse en “Quico” de El Chavo del 8 en Saturday Night Live

El fenómeno mundial Bad Bunny volvió a acaparar la atención, esta vez desde los estudios de Saturday Night Live (SNL), donde se transformó en “Quico”, el entrañable personaje de El Chavo del 8. Su interpretación se volvió viral en minutos, llenando las redes sociales de memes, elogios y reacciones que celebraron el homenaje a la icónica serie mexicana.

l Bad Bunny volvió a acaparar la atención, esta vez desde los estudios de Saturday Night Live (SNL), donde se transformó en “Quico”. / NBC

El cantante apareció con el clásico atuendo marinero, los cachetes inflados y los gestos que hicieron famoso al personaje interpretado por Carlos Villagrán, en un sketch que recreó la legendaria vecindad.

Durante el segmento, Marcello Hernández dio vida al “Chavo del 8”, Sarah Sherman interpretó a “La Chilindrina” y el actor Jon Hamm sorprendió como el “Profesor Jirafales”.

La presentación fue descrita por los fans como “una joya cultural” y “un tributo inesperado a la comedia latina”. El artista, conocido por su estilo irreverente, logró unir nostalgia y humor en un programa que pocas veces dedica espacio a producciones hispanas. Su participación reforzó la importancia de la representación latina en la televisión estadounidense.

Bad Bunny brings the iconic Mexican show “El Chavo del Ocho”to SNL.pic.twitter.com/TYQ0deHZ4A — Access Bad Bunny (@AccessBadBunny) October 5, 2025

¿Por qué Bad Bunny eligió a Quico?

El homenaje a El Chavo del 8 formó parte de una dinámica especial de SNL que celebró íconos del entretenimiento mundial. Bad Bunny eligió a “Quico” como símbolo del humor latino que trascendió generaciones y fronteras, demostrando que las producciones mexicanas también forman parte del imaginario global.

El homenaje a El Chavo del 8 formó parte de una dinámica especial de SNL. / Captura de pantalla

El gesto no solo fue aplaudido por los seguidores del reguetonero, sino también por figuras del entretenimiento mexicano, que reconocieron su influencia en la difusión de la cultura popular de América Latina.

Su paso por SNL se da en medio de una etapa clave en su carrera, pues el intérprete de Tití me preguntó y Monaco fue confirmado como una de las estrellas que encabezará el show de medio tiempo del Super Bowl 2026, consolidando su estatus como uno de los artistas latinos más influyentes del planeta.

Bad Bunny cerró la noche entre risas, aplausos y ovaciones, confirmando que no solo domina los escenarios musicales, sino también la comedia y la televisión. Su talento camaleónico y su capacidad para conectar con distintas culturas lo mantienen como un ícono global del entretenimiento.

Bad Bunny cerró la noche entre risas, aplausos y ovaciones. / RS



