Claudia Sheinbaum cierra su primer informe en el Zócalo y afirma: “Vamos por el camino correcto”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este domingo 5 de octubre de 2025 el evento de cierre por su primer informe de gobierno, realizado en el Zócalo de la Ciudad de México. Ante una multitud que llenó la plancha principal, la mandataria aseguró que su administración mantiene el rumbo correcto para consolidar la transformación del país.

El evento marcó el fin de la gira nacional de rendición de cuentas que Sheinbaum realizó por las 32 entidades del país. / SRE_mx

“Vamos por el camino correcto”, afirmó Sheinbaum durante su mensaje, donde destacó los avances alcanzados en su primer año de gestión, principalmente en materia de seguridad, bienestar social y economía.

De acuerdo con datos presentados, los homicidios dolosos disminuyeron 25 % y los delitos de alto impacto 20 % en comparación con años anteriores.

La presidenta señaló que los resultados obtenidos son fruto del trabajo conjunto entre el gobierno y la ciudadanía. “La paz se construye todos los días con justicia, con bienestar y con la participación del pueblo”, expresó frente a sus simpatizantes, quienes respondieron con aplausos y consignas de apoyo.

De acuerdo con datos presentados, los homicidios dolosos disminuyeron 25 %. /@SRE_mx

Durante su discurso, Sheinbaum reafirmó que su administración seguirá enfocada en fortalecer los programas sociales, el desarrollo sustentable y la equidad de género. “No hemos fallado ni fallaremos. Gobernamos con honestidad y con el corazón del pueblo de México”, sostuvo.

¿Qué representa el cierre del informe en el Zócalo?

El evento marcó el fin de la gira nacional de rendición de cuentas que Sheinbaum realizó por las 32 entidades del país. Con el Zócalo como escenario central, el acto fue también una demostración de respaldo político y social hacia su gobierno.

En esta maravillosa ciudad empezó todo, aquí nació la esperanza y la revolución de las conciencias.



La cuarta transformación da lugar a las y los olvidados por una élite de corrupción. El legado de la presidenta @Claudiashein fue un 60% menos de delitos de alto impacto y un… pic.twitter.com/QfP5a6Oeuf — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) October 5, 2025

El cierre contó con la presencia de miembros del gabinete federal, gobernadores, legisladores y miles de simpatizantes. En su mensaje final, Sheinbaum enfatizó que su prioridad para el siguiente año será consolidar la paz, la justicia social y el bienestar económico.

“Seguiremos avanzando con paso firme, con honestidad y con amor por nuestro pueblo”, concluyó la presidenta, reafirmando su compromiso de continuar con la transformación iniciada hace seis años.

Durante su discurso, Sheinbaum reafirmó que su administración seguirá enfocada en fortalecer los programas sociales. / X



