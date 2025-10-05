Claudia Sheinbaum cierra su primer informe en el Zócalo y afirma: “Vamos por el camino correcto”

La presidenta reunió a miles de personas en el Zócalo capitalino para conmemorar su primer año de gobierno y reiteró que México avanza con rumbo firme

Claudia Sheinbaum cierra su primer informe en el Zócalo y afirma: “Vamos por el camino correcto”
Ante una multitud que llenó la plancha principal, la mandataria aseguró que su administración mantiene el rumbo correcto | @SRE_mx
Mariana Alcántara Contreras
5 de Octubre de 2025

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este domingo 5 de octubre de 2025 el evento de cierre por su primer informe de gobierno, realizado en el Zócalo de la Ciudad de México. Ante una multitud que llenó la plancha principal, la mandataria aseguró que su administración mantiene el rumbo correcto para consolidar la transformación del país.

El evento marcó el fin de la gira nacional de rendición de cuentas que Sheinbaum realizó por las 32 entidades del país. / SRE_mx
El evento marcó el fin de la gira nacional de rendición de cuentas que Sheinbaum realizó por las 32 entidades del país. / SRE_mx

“Vamos por el camino correcto”, afirmó Sheinbaum durante su mensaje, donde destacó los avances alcanzados en su primer año de gestión, principalmente en materia de seguridad, bienestar social y economía.

De acuerdo con datos presentados, los homicidios dolosos disminuyeron 25 % y los delitos de alto impacto 20 % en comparación con años anteriores.

La presidenta señaló que los resultados obtenidos son fruto del trabajo conjunto entre el gobierno y la ciudadanía. “La paz se construye todos los días con justicia, con bienestar y con la participación del pueblo”, expresó frente a sus simpatizantes, quienes respondieron con aplausos y consignas de apoyo.

De acuerdo con datos presentados, los homicidios dolosos disminuyeron 25 %. /@SRE_mx
De acuerdo con datos presentados, los homicidios dolosos disminuyeron 25 %. /@SRE_mx

 

Durante su discurso, Sheinbaum reafirmó que su administración seguirá enfocada en fortalecer los programas sociales, el desarrollo sustentable y la equidad de género. “No hemos fallado ni fallaremos. Gobernamos con honestidad y con el corazón del pueblo de México”, sostuvo.

¿Qué representa el cierre del informe en el Zócalo?

El evento marcó el fin de la gira nacional de rendición de cuentas que Sheinbaum realizó por las 32 entidades del país. Con el Zócalo como escenario central, el acto fue también una demostración de respaldo político y social hacia su gobierno.

 

 

El cierre contó con la presencia de miembros del gabinete federal, gobernadores, legisladores y miles de simpatizantes. En su mensaje final, Sheinbaum enfatizó que su prioridad para el siguiente año será consolidar la paz, la justicia social y el bienestar económico.

“Seguiremos avanzando con paso firme, con honestidad y con amor por nuestro pueblo”, concluyó la presidenta, reafirmando su compromiso de continuar con la transformación iniciada hace seis años.

Durante su discurso, Sheinbaum reafirmó que su administración seguirá enfocada en fortalecer los programas sociales. / X
Durante su discurso, Sheinbaum reafirmó que su administración seguirá enfocada en fortalecer los programas sociales. / X&nbsp;


 

TE PUEDE INTERESAR

Cae en CDMX “Nelson”, líder del Tren de Aragua y operador principal en México

Contra | 05/10/2025

Cae en CDMX “Nelson”, líder del Tren de Aragua y operador principal en México
Bad Bunny causa furor al convertirse en “Quico” de El Chavo del 8 en Saturday Night Live

Contra | 05/10/2025

Bad Bunny causa furor al convertirse en “Quico” de El Chavo del 8 en Saturday Night Live
Caos en Totimehuacán: policías intervienen tras cancelación del concierto de Fidel Rueda

Contra | 05/10/2025

Caos en Totimehuacán: policías intervienen tras cancelación del concierto de Fidel Rueda
Te recomendamos
Cae en CDMX “Nelson”, líder del Tren de Aragua y operador principal en México
Claudia Sheinbaum
Ciudad de México

LO ÚLTIMO

 