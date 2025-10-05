WhatsApp permitirá reservar tu nombre de usuario: así funcionará la nueva herramienta de privacidad

WhatsApp prepara una de sus actualizaciones más esperadas: la posibilidad de reservar un nombre de usuario único, una función que permitirá comunicarse sin necesidad de compartir el número de teléfono. Esta herramienta busca mejorar la privacidad y reducir los riesgos de suplantación o contactos no deseados.

WhatsApp prepara una de sus actualizaciones más esperadas: la posibilidad de reservar un nombre de usuario único. / Pixabay

De acuerdo con información filtrada por el sitio especializado WABetaInfo y confirmada por medios internacionales, la opción de Usernames ya se encuentra en pruebas dentro de la versión beta de la aplicación. Con esta nueva característica, los usuarios podrán elegir un alias personalizado para ser identificados dentro de la plataforma.

Los nombres podrán tener entre 3 y 30 caracteres, incluir letras, números, puntos y guiones bajos. Además, WhatsApp establecerá restricciones para evitar confusión con enlaces web, por lo que no se permitirán alias que comiencen con “www.” o terminen en “.com”.

Los nombres podrán tener entre 3 y 30 caracteres, incluir letras, números, puntos y guiones bajos./ X

¿Para qué servirá esta nueva función?

Esta herramienta permitirá que los usuarios puedan chatear sin compartir su número de teléfono, algo que hasta ahora era indispensable para usar la app. De esta forma, bastará con escribir el nombre de usuario en el buscador para iniciar una conversación directa, sin comprometer la información personal.

La compañía también trabaja en un sistema de verificación y seguridad adicional, con el objetivo de evitar que cuentas falsas o bots aprovechen esta función. Meta, empresa propietaria de WhatsApp, pretende que el uso de alias reduzca el riesgo de acoso o mensajes no solicitados, además de facilitar el contacto entre empresas y clientes.

Esta herramienta permitirá que los usuarios puedan chatear sin compartir su número de teléfono. / Pixabay

Por ahora, esta actualización se encuentra disponible únicamente para un número limitado de usuarios beta, tanto en dispositivos Android como iOS. Aunque aún no hay una fecha oficial de lanzamiento, se espera que la función llegue a todo el público en los próximos meses.

Con esta innovación, WhatsApp busca mantenerse como la plataforma de mensajería más segura y práctica del mundo, integrando funciones que ya usan redes como Telegram o Instagram, pero con su propio enfoque en la protección de datos personales.

Por ahora, esta actualización se encuentra disponible únicamente para un número limitado de usuarios beta. / Pixabay