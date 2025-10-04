¿La producción de La Casa de los Famosos México 2025 reveló el orden de los finalistas sin que nadie se diera cuenta?

De acuerdo con una teoría que está encendiendo las redes, la propia producción de La Casa de los Famosos México habría “revelado” el orden de los finalistas, pero de una manera tan sutil que pasó completamente desapercibida: durante las visitas familiares.

La teoría se basa en las visitas de los familiares a la casa/La Casa de los Famosos México

El supuesto “mensaje escondido” en La Casa de los Famosos México 2025

Según la teoría que nació entre los fans más observadores, el orden en que entraron los familiares a la casa no fue al azar.

Cada visita, aseguran, marcó la posición final que ocuparía el famoso en la competencia. Es decir, el primero en recibir visita quedaría en sexto lugar, el segundo en quinto, y así sucesivamente hasta llegar al ganador.

Y lo más sorprendente: el sexto lugar ya coincidió perfectamente con esta idea.

Alexis Ayala, quien fue el primero en recibir a su familiar (su hija Stephanie), fue también el primero en salir de los seis finalistas.

Para muchos, esto fue la prueba de que algo “se filtró” sin que nadie lo notara.

Alexis Ayala fue el primero en recibir la visita de su hija Stephanie/VIX

Así quedaría el supuesto orden final

De acuerdo con esta teoría, el ranking final quedaría así:

Aldo De Nigris (visitado por su hermana Andrea) Dalílah Polanco (visitada por su amiga Martha Guzmán) Abelito (visitado por su padre Don Abel) Shiky (visitada por su novio Abraham) Mar Contreras (visitada por su esposo Julio) Alexis Ayala (visitado por su hija Stephanie) – ya cumplido

El detalle de que el sexto puesto se cumpliera al pie de la letra ha hecho que muchos crean que la producción “sembró” la pista a propósito, tal vez para medir la reacción del público o simplemente para generar más misterio.

Según la teoría Aldo sería el ganador tras ser el último en recibir la visita de su hermana Andrea/VIX

¿Coincidencia o jugada de producción?

Aunque no hay confirmación oficial, varios televidentes aseguran que no hay casualidades en un reality tan calculado.

Otros creen que fue simple coincidencia, ya que el público sigue teniendo la última palabra con sus votos.

Aun así, la idea de que La Casa de los Famosos reveló el resultado sin querer queriendo tiene a los fanáticos pendientes de cada detalle.

Los concursantes junto a sus familiares/La Casa de los Famosos México

¿Cuándo y dónde ver la gran final de La Casa de los Famosos México 2025?

La gran final de La Casa de los Famosos México 2025 se llevará a cabo el domingo 5 de octubre de 2025 a las 8:00 PM (hora de México). Podrás disfrutarla en vivo a través del canal Las Estrellas o en la plataforma de streaming ViX.