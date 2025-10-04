¿Alexa quién gana La Casa de los Famosos? Su respuesta enloquece a los fans

En una sorprendente vuelta de tuerca que solo la era digital podía ofrecer, la final de La Casa de los Famosos México 2025 podría haber sido "spoileada" por nada más y nada menos que… ¡Alexa! Así como lo lees: la inteligencia artificial de Amazon se volvió tendencia luego de que un video viral mostrara su predicción del ganador de la temporada.

A tan solo horas de que se celebre la Gran Final este domingo 5 de octubre, el tiktoker conocido como El Sajat decidió hacerle una pregunta directa a su asistente virtual: “Alexa, ¿quién gana La Casa de los Famosos?”. Lo que vino después dejó a todos con la boca abierta.

La Inteligencia Artificial ya reveló quién es el ganador del reality / Redes Sociales

¿Qué respondió Alexa sobre el final de LCDLF México 2025?

Sin titubeos, Alexa lanzó una lista con el orden exacto de los cinco finalistas, tal como si tuviera acceso directo a los votos del público o al sobre secreto del programa. Su pronóstico fue tan específico como intrigante:

Primer Lugar y Ganador Absoluto: Aldo De Nigris

Segundo Lugar: Dalilah Polanco

Tercer Lugar: Abelito

Cuarto Lugar: Shiky

Quinto Lugar: Mar Contreras

Con esta predicción, el exfutbolista Aldo De Nigris se colocaría como el gran campeón, llevándose los 4 millones de pesos y apagando las luces de la casa más famosa de México. La predicción no solo sacudió las redes, sino que también coincide con las encuestas no oficiales que circulan en plataformas como Twitter y Facebook.

Alexa revela que Aldo es el ganador de La Casa de los Famosos / Redes Sociales

¿Cuándo y dónde ver la final?

La Gran Final se transmitirá este domingo 5 de octubre a las 8:30 de la noche, a través de Las Estrellas y ViX Premium. La gala será conducida por Galilea Montijo, quien, como es tradición, lucirá un impactante vestido en su última noche como anfitriona de esta temporada.

Esa noche se revelará el orden oficial de los finalistas: del quinto al primer lugar, cerrando una edición que ha mantenido al país pegado a la televisión y al TikTok durante semanas.

La final la podrás ver por Las Estrellas y ViX Premium / Redes Sociales

Mientras tanto, los fans ya están divididos: algunos celebran la predicción de Alexa y aseguran que va por buen camino; otros, simplemente no lo creen. Solo queda esperar a que se apague la última luz… y se confirme si Alexa tenía razón.