Fallece querido actor de 'Simplemente María' tras años de lucha contra el cáncer

Gustavo Cosaín fue un actor mexicano que marcó una época en la televisión nacional. Participó en exitosas telenovelas como Simplemente María, Luz Clarita, El abuelo y yo y Ni contigo ni sin ti, donde conquistó al público con su talento y carisma.

Su lucha contra el cáncer

En junio de 2021, Cosaín reveló en sus redes sociales que había sido diagnosticado con cáncer. Aunque no especificó el tipo ni la etapa de la enfermedad, compartió imágenes del tumor localizado cerca de su hombro y extendido hacia la espalda. En ese momento, solicitó apoyo económico a sus seguidores, ya que llevaba años sin trabajar debido a su condición.

El adiós del mundo del espectáculo

El 3 de octubre de 2025, la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) confirmó su fallecimiento mediante un comunicado, expresando sus condolencias a familiares y amigos. Aunque no se detallaron las causas exactas de su muerte, se informó que Cosaín había luchado contra el cáncer durante cuatro años.

