Constancia de Situación Profesional: así puedes tramitar el nuevo documento de la SEP paso a paso

La Secretaría de Educación Pública (SEP) presentó la Constancia de Situación Profesional, un documento digital que permite a los ciudadanos acreditar su formación académica y el registro de su cédula profesional ante el Registro Nacional de Profesionistas (RNP).

El trámite se realiza completamente en línea. / Pixabay

De acuerdo con la dependencia, esta constancia “permite validar el historial académico de una persona” y forma parte del proceso de modernización administrativa impulsado por la SEP. Su objetivo es ofrecer una herramienta digital segura, gratuita y de fácil acceso para quienes requieran comprobar su situación profesional.

El trámite se realiza completamente en línea. Los interesados deben ingresar al portal del Registro Nacional de Profesionistas, autenticar su identidad mediante CURP, e.firma o número de cédula profesional, y generar el documento en formato PDF. Una vez emitido, puede descargarse, imprimirse o compartirse de manera electrónica.

Los interesados deben ingresar al portal del Registro Nacional de Profesionistas, autenticar su identidad mediante CURP./ X

¿Para qué sirve la Constancia de Situación Profesional?

La constancia funciona como respaldo oficial del estatus académico y profesional de una persona. Puede utilizarse en procesos laborales, escolares o de certificación, ya que acredita que el título o la cédula se encuentran debidamente registrados ante la SEP.

La constancia funciona como respaldo oficial del estatus académico y profesional de una persona./ Pixabay

Además, este documento contribuye a prevenir fraudes o falsificaciones de títulos, al ofrecer una manera rápida y verificable de confirmar la validez de la información profesional. También facilita trámites como la revalidación de estudios, la solicitud de becas o los procesos de titulación.

La Constancia de Situación Profesional puede tramitarse sin costo y en cualquier momento, desde cualquier dispositivo con conexión a internet, lo que la convierte en una herramienta práctica para profesionistas y egresados que buscan mantener actualizada su documentación oficial.

La Constancia de Situación Profesional puede tramitarse sin costo y en cualquier momento. / Pixabay