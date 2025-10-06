Amenaza de bomba en Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM obliga desalojo

Nuevamente en la UNAM se respira miedo. La mañana de este lunes 6 de octubre fue desalojada la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), ubicada en Ciudad Universitaria, debido a una amenaza de bomba en los baños del plantel.

Tras varios días sin clases en diferentes planteles, facultades y escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México —ya fuera por paro, suspensión de actividades o incluso el asesinato con arma blanca de un alumno del CCH Sur a manos de un compañero— un nuevo caso violento se presenta en la máxima casa de estudios del país.

Esta es una de las facultades más prestigiosas de la UNAM.

Mensaje amenazante en los pasillos

Alrededor de las 7:00 AM, los estudiantes de Ciencias Políticas y Sociales comenzaron a ser desalojados, al igual que profesores y trabajadores administrativos. Esto ocurrió tras la aparición de un mensaje en tono amenazante en los pasillos:

“Encuentren la bomba que pusimos en uno de sus baños. Nosotros no andamos con ma... No intenten averiguar quiénes somos. Esta no es una nota mal escrita en una hoja de cuaderno”.

Este fue el mensaje con amenaza que se encontró en el plantel.

El mensaje, escrito en computadora sobre una hoja blanca, también circuló en grupos de WhatsApp.

La UNAM confirma la amenaza y activa protocolo

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales confirmó la amenaza de un explosivo en sus instalaciones e informó que se estableció un protocolo para localizar la supuesta bomba:

“Ante una amenaza de un posible artefacto explosivo en el campus, se aplicó de inmediato el Protocolo de Actuación, por lo que se desalojaron las instalaciones. Esta labor se hizo con la participación del equipo administrativo, así como con las y los trabajadores. Se están realizando las revisiones respectivas con personal especializado y equipo de bomberos”.

La Facultad confirmó la amenaza, sin embargo, no confirmó que hubiera una bomba.

Estudiantes expresan su temor y molestia

Los estudiantes de la UNAM lamentaron que nuevamente fueran suspendidas las clases, al mismo tiempo que manifestaron su temor por este tipo de amenazas, que cada vez se vuelven más comunes:

“¿Apenas el comunicado?”

“¿Protocolo de actuación?”

“Espero también busquen y encarcelen a los bufones que pegaron la amenaza”.

“No hubo protocolos para la evacuación del alumnado”.

“Lo que no puede lograr el gobierno y tampoco la autoridad universitaria lo están logrando unos malvivientes”.

“Increíble que se extienda el comunicado dos horas después del desalojo”.

Hasta ahora la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales no ha informado si reanudará las clases este lunes 6 de octubre, o se retomarán a partir del martes 7.

Los alumnos se quejaron de que no hubo protocolo de evacuación.