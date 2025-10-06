Murió Kimberly Hébert Gregory, actriz de The Big Bang Theory y Grey’s Anatomy

La actriz estadounidense Kimberly Hébert Gregory, reconocida por su participación en exitosas series como The Big Bang Theory, Grey’s Anatomy, Two and a Half Men y Vice Principals, falleció a los 52 años el pasado 3 de octubre de 2025. La noticia fue confirmada por su exesposo, el actor y cantante Chester Gregory, quien compartió un emotivo mensaje de despedida en redes sociales.

Una carrera brillante

Graduada de la Universidad de Houston y con una maestría en Psicología Clínica, Kimberly Hébert Gregory se consolidó como una intérprete versátil que brilló tanto en televisión como en el teatro. Su papel más recordado fue el de la directora Belinda Brown en la serie Vice Principals, aunque también dejó huella con apariciones en Kevin (Probably) Saves the World, Brooklyn Nine-Nine y Dollface.

Kimberly salió en varios episodios de The Big Bang Theory.

En The Big Bang Theory interpretó a Ms. Davora, una profesora exigente que se enfrentó a Sheldon Cooper en uno de los episodios más recordados de la serie, y también tuvo participaciones especiales en Grey’s Anatomy como la doctora Deborah Curzon.

El mensaje de despedida

La muerte de la actriz fue confirmada por Chester Gregory a través de su cuenta de Instagram, donde publicó una fotografía en blanco y negro acompañada de un texto que conmovió a sus seguidores:

“Eras la brillantez personificada. Una mujer negra cuya mente iluminaba cada habitación, cuya presencia irradiaba fuego y gracia. Nos enseñaste lecciones de valentía, de arte, de resiliencia y de cómo seguir adelante, incluso cuando la vida exigía más de lo que debía”.

Su esposo le dedicó un emotivo mensaje de despedida.

El mensaje, replicado por medios como People, Deadline y The Hollywood Reporter, recibió cientos de comentarios de amigos y colegas que lamentaron la pérdida de la intérprete.

Sin causa revelada

Hasta el momento, no se ha revelado la causa de su fallecimiento, aunque los reportes oficiales confirman que murió en Estados Unidos y que su familia ha pedido privacidad en este momento. Diversas celebridades de Hollywood, entre ellas Walton Goggins y Busy Philipps, han compartido condolencias y recordaron su profesionalismo y generosidad en el set.

Varios compañeros de profesión expresaron sus condolencias tras el fallecimiento.

Un legado que trasciende

Con más de dos décadas de trayectoria, Kimberly Hébert Gregory fue una de las actrices afroamericanas más respetadas de su generación. Su talento y carisma le abrieron las puertas de producciones de alto nivel y la convirtieron en un referente para las nuevas generaciones de artistas.

Hasta ahora no se ha revelado la razón de su muerte.

“Era una artista íntegra, poderosa y profundamente humana”, escribió el medio The Daily Beast al recordar su trabajo en Vice Principals y su aporte a la representación femenina en la televisión estadounidense.