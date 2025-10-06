¿Cuándo inicia la campaña de vacunación contra la influenza en México?

La Secretaría de Salud confirmó que la Campaña Nacional de Vacunación contra la Influenza y COVID-19 arrancará el próximo 15 de octubre de 2025, como parte de la estrategia invernal para prevenir enfermedades respiratorias graves durante los meses más fríos del año.

De acuerdo con la dependencia federal, el objetivo es reforzar la inmunización de los grupos más vulnerables y reducir el número de hospitalizaciones por influenza y coronavirus, especialmente en adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Durante la temporada invernal, los casos de influenza y COVID-19 tienden a incrementarse. / Pixabay

Vacunas disponibles y lugares de aplicación

Las dosis se aplicarán de manera gratuita en todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud, incluyendo IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, Pemex y servicios estatales, así como en brigadas móviles que recorrerán comunidades rurales y zonas de difícil acceso.

Las autoridades informaron que tanto la vacuna contra la influenza como la del COVID-19 podrán aplicarse el mismo día, siempre que lo autorice el personal médico, con el fin de aumentar la cobertura y facilitar el acceso a la población.

Las dosis se aplicarán de manera gratuita en todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud. / Pixabay

Grupos prioritarios

La jornada se centrará en la protección de los sectores con mayor riesgo, entre ellos:

* Niñas y niños de 6 meses a 4 años con 11 meses,

* Adultos mayores de 60 años,

* Mujeres embarazadas en cualquier etapa de gestación,

* Personal de salud,

* Y personas de 5 a 59 años con comorbilidades como diabetes, hipertensión, cáncer, VIH o enfermedades respiratorias crónicas.

El llamado de las autoridades es claro: no esperar al descenso de temperaturas para acudir a vacunarse, ya que la inmunidad se desarrolla semanas después de recibir la dosis.

Mujeres embarazadas en cualquier etapa de gestación entra en los grupos vulnerables. / Pixabay

Por qué es importante vacunarse

Durante la temporada invernal, los casos de influenza y COVID-19 tienden a incrementarse, lo que puede provocar saturación en hospitales. Expertos en salud pública insisten en que la vacuna reduce significativamente el riesgo de complicaciones graves y fallecimientos, sobre todo entre los adultos mayores y personas con defensas bajas.

Hasta el momento, la dependencia no ha publicado la cifra oficial de dosis que se aplicarán durante la campaña 2025-2026, aunque se espera que se mantenga un número similar al del año anterior. También se prevé que en los próximos días se difunda el calendario detallado por entidades federativas y los puntos específicos de vacunación.

Con este operativo, el Gobierno Federal busca fortalecer la protección de la población ante el incremento de virus respiratorios y garantizar que los sectores más vulnerables tengan acceso oportuno a la inmunización.

Expertos en salud pública insisten en que la vacuna reduce significativamente el riesgo de complicaciones graves y fallecimientos. / Pixabay