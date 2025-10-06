Detienen a Norma Angélica N., implicada presuntamente en asesinato de colaboradores de Clara Brugada

Norma Angélica “N”, otra implicada en el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores del gobierno capitalino y cercanos a la jefa de Gobierno Clara Brugada, habría sido detenida y puesta a disposición de las autoridades, de acuerdo con reportes de medios nacionales.

Según información del periodista Antonio Nieto, la mujer fue identificada por presuntamente ocultar pruebas relacionadas con los homicidios y facilitar información para que los agresores cometieran el crimen.

Tras su captura, fue trasladada al penal de Santa Martha Acatitla, donde enfrentará los cargos que la vinculan con el caso.

Una detención clave en un caso que sacudió a la capital

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó que agentes de la Policía de Investigación (PDI) cumplimentaron una orden de aprehensión contra la mujer, presuntamente implicada en el doble homicidio ocurrido el 20 de mayo de 2025, en calles de la alcaldía Iztapalapa.

Las víctimas, Ximena y José, fueron atacadas a balazos mientras viajaban en una camioneta, lo que provocó una amplia movilización policiaca y el inicio de una investigación que ha derivado en múltiples detenciones.

Antecedentes de la investigación

En agosto, la FGJCDMX informó sobre la detención de 13 personas vinculadas al caso, de las cuales seis fueron vinculadas a proceso por delitos de narcotráfico y portación de armas de uso exclusivo del Ejército, aunque no directamente por el asesinato de los colaboradores del gobierno capitalino.

Entre los detenidos figuraban Francisco N. y Norma N., quienes enfrentaban cargos federales. Las investigaciones posteriores llevaron a identificar a Norma Angélica N. como una posible pieza clave en la logística del crimen y en el ocultamiento de evidencia.

Lo que se sabe hasta ahora

Tras su ingreso al reclusorio femenil de Santa Martha Acatitla, la mujer quedó a disposición de un juez de control, quien definirá su situación jurídica en las próximas horas.

Las autoridades capitalinas continúan recabando testimonios, análisis periciales y evidencia digital para establecer el grado de participación de la detenida en el homicidio.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha confirmado públicamente si Norma Angélica N. participó directamente en la ejecución del ataque o si actuó como colaboradora de los autores materiales.

El asesinato de Ximena y José conmocionó a la Ciudad de México y provocó una respuesta inmediata del gobierno local. Clara Brugada lamentó los hechos y aseguró que “no habrá impunidad y se castigará a todos los responsables”.

Las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación, entre ellas la posible participación de grupos delictivos que operan en la zona oriente de la capital.

