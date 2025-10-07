Lex Ashton ’N’: Giran orden de aprehensión en su contra; podría pasar 50 años en la cárcel

Fue girada una orden de aprehensión contra Lex Ashton ‘N’, el estudiante del CCH Sur que presuntamente asesinó a un compañero de 16 años el pasado 22 de septiembre. Aunque el acusado sigue hospitalizado, el juicio en su contra podría derivar en una sentencia de hasta 50 años de cárcel.

El trágico hecho sucedió dentro de las instalaciones de CCH Sur.

El juez ya emitió la orden, pero no ha sido ejecutada

Un juez de control en la Ciudad de México ordenó la aprehensión del joven de 19 años, acusado por los delitos de homicidio calificado y lesiones dolosas. Sin embargo, la orden no ha sido cumplimentada aún, ya que Lex Ashton ‘N’ permanece internado en el Hospital Regional de Traumatología Número 2 del IMSS “Dr. Guillermo Fajardo Ortiz”, en la CDMX.

Lex Ashton 'N' sigue hospitalizado con lesiones en piernas y cabeza.

Su estado de salud es muy delicado, con lesiones en ambas piernas y un coágulo en el cráneo. Será hasta que sea dado de alta que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) podrá ejecutar la orden judicial.

¿Qué sucedió con Lex Ashton?

Según confirmó la FGJ-CDMX, alrededor de las 13:00 horas del lunes 22 de septiembre, en el estacionamiento del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, ubicado en la alcaldía Coyoacán, Lex Ashton ‘N’ presuntamente atacó con un arma blanca a Jesús Israel ‘N’, de 16 años, quien murió al instante.

Este fue el arsenal que presumió el estudiante antes de su ataque.

También atacó a otros antes de lanzarse desde un edificio

Testigos indican que el agresor también intentó herir a la novia de la víctima, pero ella logró escapar. Asimismo, un trabajador de la UNAM que intervino fue lesionado con la misma arma, aunque las heridas no pusieron en riesgo su vida.

En un intento por huir, Lex Ashton se lanzó desde un edificio, sufriendo daños en las piernas y un traumatismo craneoencefálico, razón por la cual permanece hospitalizado y bajo custodia.

En su intento por escapar, Lex Ashton 'N' se lanzó desde un edificio.

Podría alcanzar hasta 50 años de prisión

El juicio contra Lex Ashton ‘N’ podría tardar en iniciar, pero de ser encontrado culpable por homicidio calificado, la pena iría de 20 a 50 años de prisión, conforme al Código Penal de la Ciudad de México.

Además, se le podría imputar un castigo adicional por lesiones dolosas, debido al ataque que presuntamente cometió contra el trabajador universitario.