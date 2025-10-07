Encuentran ADN “extraterrestre” en humanos, según estudio de la Fundación DNA Resonance

Un estudio difundido por la Fundación DNA Resonance ha causado revuelo internacional al afirmar que investigadores encontraron ADN “extraterrestre” en humanos, el cual habría sido “insertado en nuestros genes” hace miles de años.

El informe sostiene que se identificaron fragmentos genéticos con estructuras desconocidas al analizar muestras provenientes de bases como 1,000 Genomes y 23andMe, las cuales no corresponden a mutaciones humanas conocidas. Según la fundación, estos hallazgos podrían representar la primera evidencia de una intervención biológica externa en la evolución humana.

El informe sostiene que se identificaron fragmentos genéticos con estructuras desconocidas. / Pixabay

En palabras del documento, “fue insertado en nuestros genes”, lo que sugiere una posible manipulación genética en el pasado. Sin embargo, hasta el momento el estudio no ha sido revisado por pares, ni publicado en revistas científicas acreditadas, por lo que especialistas llaman a interpretar los resultados con cautela.

La ciencia pide rigor y transparencia

El trabajo de DNA Resonance, que fue difundido en línea, rápidamente generó debate entre genetistas, astrobiólogos y divulgadores científicos. Varios expertos señalan que las secuencias atípicas podrían deberse a errores de lectura, contaminación de muestras o variaciones humanas aún no documentadas.

Varios expertos señalan que las secuencias atípicas podrían deberse a errores de lectura. / Pixabay

El propio informe incluye declaraciones como: “Humanity may be undergoing genetic transformation”, una frase que ha sido replicada en medios de todo el mundo, aunque sin evidencia empírica sólida que la respalde.

Investigadores de distintas universidades han subrayado que no existen pruebas verificables de ADN no terrestre en humanos y que la mayor parte del genoma ha sido mapeada en proyectos globales como el Human Genome Project sin detectar secuencias de origen desconocido.

Investigadores de distintas universidades han subrayado que no existen pruebas verificables de ADN no terrestre en humanos. / Pixabay

Una teoría que divide opiniones

A pesar de las críticas, el estudio ha despertado gran interés en redes sociales y foros especializados, donde algunos usuarios interpretan el hallazgo como una posible conexión entre la evolución humana y civilizaciones extraterrestres antiguas.

Por su parte, la Fundación DNA Resonance anunció que continuará con una segunda fase de análisis para ampliar los resultados y someterlos a revisión independiente. La comunidad científica, en cambio, insiste en que “afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias” y que la genética no admite interpretaciones sin evidencia replicable.

Por su parte, la Fundación DNA Resonance anunció que continuará con una segunda fase de análisis. / Pixabay