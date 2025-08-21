Muere Huemanzin Rodríguez, periodista y conductor de Canal 22

Fue confirmada la muerte del periodista, reportero y conductor del Canal 22, Huemanzin Rodríguez, quien tenía 51 años de edad y falleció rodeado de su familia en la ciudad de Rygge, Noruega, en donde vivía desde hace años.

La esposa del periodista confirmó su muerte este miércoles 20 de agosto/X|

Su esposa compartió un emotivo mensaje

A través de sus redes sociales, su esposa confirmó el fallecimiento del también documentalista y titular en su momento del Semanario N22, publicando una fotografía de él junto con un fragmento del poema del portugués Fernando Pessoa:

“Tan pronto pasa todo cuanto pasa! ¡Tan joven muere ante los dioses cuanto muere! ¡Todo es tan poco! Nada se sabe, todo se imagina.Circúndate de rosas, ama, bebe, y calla. El resto es nada”.

Huemanzin Rodríguez llevaba años viviendo en Noruega/X|

Víctima de cáncer

Huemanzin Rodríguez, o ‘Hueman’, como lo apodaban sus amigos, murió víctima de cáncer, enfermedad con la que llevaba tiempo batallando. Sin embargo, por decisión propia, no hizo público su padecimiento, por lo que incluso se mantenía activo laboralmente.

Una vida dedicada a los medios y la cultura

Desde los 9 años comenzó su carrera en los medios, siendo conductor del programa de televisión Pequeños viajeros, que se transmitía entonces por Imevisión. También fue actor en Radio Educación.

Posteriormente, estudió en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, convirtiéndose en periodista, documentalista y director.

Coberturas nacionales e internacionales

En su trayectoria también formó parte del equipo de noticias de Canal 22, realizando reportajes culturales en Rusia y China durante los Juegos Olímpicos de 2008 y 2014, así como coberturas del Festival Internacional Cervantino, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y más eventos culturales y artísticos de relevancia nacional e internacional.

Huemanzin Rodríguez condujo por varios años el Semanario N22/X |

Su legado en Canal 22

Entre 2016 y 2021 fue titular del programa Semanario N22, junto a la periodista Irma Gallo. Después de esa etapa, se mudó a Noruega, aunque continuó colaborando con Canal 22 mediante cápsulas culturales que enviaba desde Europa.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Pensión Bienestar: Así queda calendario de septiembre 2025



