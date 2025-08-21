¿Aumenta precio del pasaje en Edomex de $12.00 a $16.00 pesos?

El aumento del precio del pasaje en el Estado de México sigue en veremos, al menos por ahora, pese a la presión de los transportistas, quienes alegan que desde 2017 se mantienen las mismas tarifas.

Pese a que hace unas semanas se dijo que era un hecho el incremento en el pasaje en el Edomex, e incluso se mencionó que sería la gobernadora Delfina Gómez quien daría a conocer el nuevo monto, ahora Daniel Sibaja González, secretario de Movilidad del Estado de México (Semov), aclaró que de momento no hay cambios en las tarifas.

“No hay ninguna información oficial, ya será por los conductos oficiales que se dé a conocer esa información”, declaró el funcionario.

Transportistas piden tarifa mínima de 16 pesos

Los transportistas del Estado de México insisten en que el pasaje mínimo debe subir de $12.00 a $16.00 pesos, bajo el argumento de que la gasolina, las unidades y demás insumos han incrementado su precio, mientras que las tarifas se mantienen iguales desde hace ocho años.

Tarifas actuales:

8 a 9 km: $13.00





10 a 11 km: $13.50





12 a 13 km: $14.00





14 a 15 km: $14.50





16 a 17 km: $15.00





18 a 19 km: $15.50





20 a 21 km: $16.00





Crecen usuarios del transporte masivo

En contraste, autoridades destacan que durante los últimos dos años ha crecido el número de usuarios del Sistema de Transporte Masivo (Mexibús, Mexicable y Trolebús), que opera en el Estado de México. Pasaron de 7.9 millones a casi 11 millones de pasajeros mensuales.

Uno de los factores que ha contribuido a este aumento es la gratuidad del servicio para grupos vulnerables y la eliminación del costo en los transbordos.

“Eso nos ha permitido crecer y facilitar la movilidad de miles de mexiquenses”, comentó Daniel Sibaja.

