Ley seca de seis días en CDMX: Te contamos dónde y cuándo

Quienes piensan echarse una chelita en el corazón de Tlalpan tendrán que aguantarse las ganas. La alcaldía anunció una ley seca de seis días en la colonia Tlalpan Centro debido a las festividades religiosas de la Iglesia de San Agustín de las Cuevas, y sí, aplicará parejo: desde la tienda de la esquina hasta el bar fifí.

Según la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la restricción estará vigente del martes 26 al domingo 31 de agosto de 2025, desde las 00:00 hasta las 24:00 horas. Así que si tenías pensado un brindis o una reunión con piquete por esas fechas, será mejor que lo reprogrames.

¿Dónde pega la ley seca?

La medida aplica exclusivamente en la colonia Tlalpan Centro, pero con todo el rigor: vinaterías, abarrotes, minisupers, supermercados, autoservicios, tiendas departamentales y todo aquel negocio que venda o sirva bebidas alcohólicas entra en la lista negra.

Tampoco se salvarán los hoteles, cantinas, pulquerías, peñas, bares, salones de fiestas, discotecas, cines y cualquier otro lugar donde el trago sea parte del menú. Y para que no haya pretextos, ni en la vía pública se podrá vender ni consumir, aunque sea en romerías, tianguis, ferias, kermeses o festejos populares.

¿Hay salvación para los sedientos?

Solo aquellos establecimientos que vendan alimentos preparados y estén autorizados para servir bebidas alcohólicas al copeo podrán seguir haciéndolo, pero únicamente dentro del horario que su permiso les marca. Nada de pasarse de vivos con horarios extendidos o ventas clandestinas, porque podrían enfrentar sanciones.

Así que ya lo sabes: si estás en Tlalpan y pensabas que la feria era el pretexto perfecto para el chupe, mejor vete preparando con agua de jamaica. O más fácil: cáele a la fiesta, pero sin copita en mano.

