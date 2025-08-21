¡No te quedes sin espacio! Cómo eliminar el caché de WhatsApp

WhatsApp es una de las apps más usadas en el mundo, pero también una de las que más espacio se come en tu celular. Si últimamente notas que va lenta, se traba o no puedes descargar archivos, el problema podría estar en el caché.

¿Y eso qué es? El caché es una especie de “memoria temporal” donde WhatsApp guarda fotos, videos, audios y datos para que cargue más rápido. El problema es que con el tiempo se llena y puede afectar el rendimiento de tu teléfono o la misma app.

De acuerdo con el blog de AlfaNet, "borrar el caché tiene beneficios como optimizar el funcionamiento sin bugs y permitir las actualizaciones necesarias de la aplicación". Además, ayuda a liberar espacio en la memoria interna, algo vital si ya andas borrando memes para que entre otro video.

Cómo eliminar el caché de WhatsApp

Si usas iOS, estos son los pasos para darle limpieza a tu WhatsApp:

Ve a “Ajustes” y entra a “Almacenamiento y datos”. Dale clic a “Administrar almacenamiento”. Selecciona los chats más pesados y elimina archivos innecesarios manteniéndolos presionados. Para vaciar un chat, toca el nombre del contacto o grupo, mantén presionado y selecciona “Eliminar mensajes”.

Si usas Android, esto es lo que debes hacer:

Entra a “Ajustes” y luego a “Administrar almacenamiento”. Ahí verás los archivos más pesados (fotos, videos, stickers). Selecciona lo que quieras eliminar o dale en “Seleccionar todos”, y después “eliminar”.

Ojo: Esto elimina los archivos de forma permanente, así que asegúrate de no borrar algo importante.

Aunque WhatsApp te avisa cuando estás quedándote sin espacio, lo mejor es que revises periódicamente tu almacenamiento. Además, algunos archivos borrados pueden seguir ocupando espacio en la memoria del celular, no solo de la app. Por eso, también es buena idea limpiar desde el administrador de archivos del teléfono.

