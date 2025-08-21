Pensión Bienestar para hombres: cómo registrarse en agosto y qué requisitos piden

Desde el pasado 18 de agosto, los hombres que tienen 65 años o más podrán registrarse al programa Pensión del Bienestar para Personas Adultas Mayores, el apoyo económico bimestral que entrega el Gobierno de México para garantizar una vejez más digna.

El trámite también está disponible para mujeres, aunque quienes ya reciben la Pensión Mujeres Bienestar y cumplieron 65 años no necesitan reinscribirse, pues su transferencia al nuevo esquema es automática. Por esta razón, la mayor parte de los nuevos registros este mes se espera que sean de varones.

Desde el pasado 18 de agosto comenzó el registro de la pensión hombres bienestar / Redes Sociales|

Fechas por apellido para el registro

El registro será del 18 al 30 de agosto en los Módulos de Bienestar, y los días de atención están organizados de acuerdo con la letra inicial del primer apellido:

Lunes 18 y 25 : A, B, C

Martes 19 y 26 : D, E, F, G

Miércoles 20 y 27 : I, J, K, L, M

Jueves 21 y 28 : N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 22 y 29 : S, T, U, V, W, X, Y, Z

Sábados 23 y 30: Todas las letras

Los registros terminarán el 30 de agosto, para que no lo dejes pasar / Redes Sociales|

Requisitos para obtener la pensión

Para inscribirse, es necesario tener 65 años cumplidos, vivir en México (nacido o naturalizado), y presentar los siguientes documentos en original y copia:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, Inapam, cartilla, cédula o carta de identidad)

CURP reciente

Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses)

Teléfono de contacto (celular y/o fijo)

También se puede designar a una persona auxiliar, quien deberá presentar los mismos documentos. El programa otorga $6,200 pesos cada dos meses, y es uno de los apoyos sociales más esperados por los adultos mayores que han dedicado su vida al trabajo, la familia y la comunidad.

Checa tu letra para que acudas al registro de tu tarjeta / Redes Sociales|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ENTRA EN VIGOR ARANCEL PARA COMPRAS EN TEMU, SHEIN Y ALIEXPRESS: ESTO PAGARÁS EN MÉXICO