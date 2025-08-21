¿Cómo saber si tu pensión del IMSS subirá 15 % a partir de septiembre? Esto sabemos

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció que a partir del próximo 1 de septiembre algunos jubilados verán reflejado un incremento del 15 % en el monto de su pensión mensual.

El beneficio está dirigido a quienes viven sin familiares dependientes, en el marco de la ayuda asistencial, aplicable a pensionados bajo la Ley del Seguro Social de 1973. Se trata de quienes no tienen cónyuge, concubina, hijos menores o en estudios, ni padres registrados como dependientes económicos.

El organismo explicó que “el aumento del 15 % se verá reflejado directamente en el depósito del 1 de septiembre, sin necesidad de un pago separado”. No obstante, el ajuste no será automático, ya que los beneficiarios deberán solicitarlo en la unidad del IMSS que les corresponda.

Para acceder al incremento, es necesario presentar:

Identificación oficial vigente con fotografía.

Comprobante de domicilio reciente (no mayor a tres meses).

CURP actualizada.

El depósito se realizará en la cuenta bancaria registrada por el pensionado, siempre y cuando esté vinculada a alguna de las instituciones con convenio, como BBVA, Banamex, Santander, Banorte o Banco del Bienestar.

Asimismo, la Ley del Seguro Social contempla incrementos proporcionales cuando existen dependientes: 15 % por cónyuge o concubina, 10 % por cada hijo y 10 % por cada padre dependiente. En ausencia de ellos, aplica la ayuda asistencial del 15 %.

Con esta medida, el IMSS busca compensar a los jubilados que viven solos, garantizando que reciban un ingreso más equilibrado frente a quienes tienen cargas familiares.

