¿Prohíben el ‘Guajolocombo’ en CDMX? Advierten riesgos por desayunar esto diario

Tamal, bolillo y atole. El famoso guajolocombo es un clásico de las mañanas en la Ciudad de México. Barato, llenador y fácil de conseguir. Pero detrás de su sabor y tradición se esconde un riesgo para la salud si se consume todos los días.

El desayuno de tamal en torta con atole cuesta menos de 50 pesos/X|

¿Cuántas calorías tiene un guajolocombo?

Según datos del Gobierno de México y el ISSSTE, una porción promedio de guajolocombo contiene:

1 tamal con carne : 510 kcal





1 bolillo : 183 kcal





1 vaso de atole con azúcar : 216 kcal





Total : 909 calorías





Esto representa casi la mitad del requerimiento calórico diario de una persona sedentaria. Y todo esto, en una sola comida.

Autoridades advierten los riegos de desayunar un 'Guajalocombo'/ISSSTE|

¿Y qué tiene de malo?

El problema no son solo las calorías. Este desayuno está cargado de grasas saturadas, carbohidratos simples y azúcares añadidos, lo que lo convierte en una bomba para el cuerpo si se consume con frecuencia. Además, es bajo en fibra y pobre en micronutrientes esenciales.

Comer guajolocombo todos los días puede parecer práctico, pero a largo plazo es una receta para desarrollar enfermedades crónicas.

Las enfermedades que podrías desarrollar

Los especialistas en nutrición advierten que consumir este tipo de alimentos en exceso puede provocar:

Obesidad : por el alto contenido calórico y la falta de fibra.





Diabetes tipo 2 : debido al consumo constante de azúcar y harinas refinadas.





Hipertensión : por el exceso de sodio en tamales y panes.





Colesterol alto : derivado de las grasas saturadas de la manteca.





Síndrome metabólico : combinación de varios de los factores anteriores.





En CDMX y otros estados es común ver comerciantes de tamales y atole/Pixabay |

¿Y entonces qué desayuno?

Comer bien no significa dejar el antojo, pero sí buscar un equilibrio. Aquí algunas alternativas más saludables:

Avena con fruta y semillas





Huevos con verdura y tortillas de maíz





Yogur natural con granola sin azúcar





Pan integral con aguacate y huevo





Licuado de avena con plátano y leche sin azúcar





El secreto está en reducir el consumo frecuente de alimentos altos en grasa y azúcar, e incorporar fibra, proteína y agua natural al desayuno.

