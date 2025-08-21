¿Prohíben el ‘Guajolocombo’ en CDMX? Advierten riesgos por desayunar esto diario

Tamal, bolillo y atole. El famoso guajolocombo es un clásico de las mañanas en la Ciudad de México. Barato, llenador y fácil de conseguir. Pero detrás de su sabor y tradición se esconde un riesgo para la salud si se consume todos los días.
¿Cuántas calorías tiene un guajolocombo?
Según datos del Gobierno de México y el ISSSTE, una porción promedio de guajolocombo contiene:
- 1 tamal con carne: 510 kcal
- 1 bolillo: 183 kcal
- 1 vaso de atole con azúcar: 216 kcal
- Total: 909 calorías
Esto representa casi la mitad del requerimiento calórico diario de una persona sedentaria. Y todo esto, en una sola comida.
¿Y qué tiene de malo?
El problema no son solo las calorías. Este desayuno está cargado de grasas saturadas, carbohidratos simples y azúcares añadidos, lo que lo convierte en una bomba para el cuerpo si se consume con frecuencia. Además, es bajo en fibra y pobre en micronutrientes esenciales.
Comer guajolocombo todos los días puede parecer práctico, pero a largo plazo es una receta para desarrollar enfermedades crónicas.
Las enfermedades que podrías desarrollar
Los especialistas en nutrición advierten que consumir este tipo de alimentos en exceso puede provocar:
- Obesidad: por el alto contenido calórico y la falta de fibra.
- Diabetes tipo 2: debido al consumo constante de azúcar y harinas refinadas.
- Hipertensión: por el exceso de sodio en tamales y panes.
- Colesterol alto: derivado de las grasas saturadas de la manteca.
- Síndrome metabólico: combinación de varios de los factores anteriores.
¿Y entonces qué desayuno?
Comer bien no significa dejar el antojo, pero sí buscar un equilibrio. Aquí algunas alternativas más saludables:
- Avena con fruta y semillas
- Huevos con verdura y tortillas de maíz
- Yogur natural con granola sin azúcar
- Pan integral con aguacate y huevo
- Licuado de avena con plátano y leche sin azúcar
El secreto está en reducir el consumo frecuente de alimentos altos en grasa y azúcar, e incorporar fibra, proteína y agua natural al desayuno.
