¿Prohíben el ‘Guajolocombo’ en CDMX? Advierten riesgos por desayunar esto diario

Un tamal en bolillo con atole es barato y llenador, pero contiene muchas calorías
Geovanni Rodríguez Catarino
| 2025-08-21
| 21 Ago, 2025

Tamal, bolillo y atole. El famoso guajolocombo es un clásico de las mañanas en la Ciudad de México. Barato, llenador y fácil de conseguir. Pero detrás de su sabor y tradición se esconde un riesgo para la salud si se consume todos los días.

 

El desayuno de tamal en torta con atole cuesta menos de 50 pesos/X
¿Cuántas calorías tiene un guajolocombo?

Según datos del Gobierno de México y el ISSSTE, una porción promedio de guajolocombo contiene:

  • 1 tamal con carne: 510 kcal

     
  • 1 bolillo: 183 kcal

     
  • 1 vaso de atole con azúcar: 216 kcal

     
  • Total909 calorías

     

Esto representa casi la mitad del requerimiento calórico diario de una persona sedentaria. Y todo esto, en una sola comida.

 

Autoridades advierten los riegos de desayunar un 'Guajalocombo'/ISSSTE
¿Y qué tiene de malo?

El problema no son solo las calorías. Este desayuno está cargado de grasas saturadas, carbohidratos simples y azúcares añadidos, lo que lo convierte en una bomba para el cuerpo si se consume con frecuencia. Además, es bajo en fibra y pobre en micronutrientes esenciales.

Comer guajolocombo todos los días puede parecer práctico, pero a largo plazo es una receta para desarrollar enfermedades crónicas.

Las enfermedades que podrías desarrollar

Los especialistas en nutrición advierten que consumir este tipo de alimentos en exceso puede provocar:

  • Obesidad: por el alto contenido calórico y la falta de fibra.

     
  • Diabetes tipo 2: debido al consumo constante de azúcar y harinas refinadas.

     
  • Hipertensión: por el exceso de sodio en tamales y panes.

     
  • Colesterol alto: derivado de las grasas saturadas de la manteca.

     
  • Síndrome metabólico: combinación de varios de los factores anteriores.

     
En CDMX y otros estados es común ver comerciantes de tamales y atole/Pixabay
En CDMX y otros estados es común ver comerciantes de tamales y atole/Pixabay |

¿Y entonces qué desayuno?

Comer bien no significa dejar el antojo, pero sí buscar un equilibrio. Aquí algunas alternativas más saludables:

  • Avena con fruta y semillas

     
  • Huevos con verdura y tortillas de maíz

     
  • Yogur natural con granola sin azúcar

     
  • Pan integral con aguacate y huevo

     
  • Licuado de avena con plátano y leche sin azúcar

     

El secreto está en reducir el consumo frecuente de alimentos altos en grasa y azúcar, e incorporar fibra, proteína y agua natural al desayuno.

 

