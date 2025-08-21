Supernova Strikes 2: ¿Caeli reta a YosStop a pelear en el ring?

La creadora de contenido Caeli (Patricia Caeli Santaolalla) desató polémica al proponer un combate de box contra Yoseline Hoffman, conocida como YosStop, reavivando una rivalidad que ambas arrastran desde sus inicios en YouTube.

En una historia publicada en su cuenta de Instagram, Caeli aseguró: “¿Contra quién sería épico ver una pelea? Contra YosStop. Ustedes saben que siempre ha habido rivalidad. Hablaba mal de mí y verla en el ring, estaría increíble. Yo sí me subo”.

La respuesta de YosStop no se hizo esperar. A través de un video difundido en sus redes sociales, la influencer descartó completamente la idea y respondió con firmeza: “¿Otra vez tienes hambre, verdad? Hambre de fama, atención, de ser vista... cada que quieres ser relevante, hablas de mí”.

En ese mismo mensaje, Hoffman dejó claro que no participará en un enfrentamiento de este tipo: “No Caeli, no me voy a subir a un ring a golpearte, te deseo cosas buenas y se acabó”.

Rivalidad de años atrás

La confrontación entre ambas personalidades digitales no es nueva. Durante sus primeros años en YouTube, Caeli y YosStop protagonizaron intercambios de críticas y acusaciones que marcaron una de las rivalidades más sonadas en la escena de creadores de contenido en México.

Hoy, el reto de Caeli y la negativa de YosStop vuelven a poner a estas dos figuras en el centro de la conversación pública, aunque la propia Hoffman asegura haber cerrado ese capítulo.

