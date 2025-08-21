Así puedes conseguir el crédito que necesitas para hacer crecer tu negocio en Estados Unidos

Conseguir capital es uno de los mayores retos para quienes desean emprender en Estados Unidos. Ante ello, existen diversas instituciones y programas que ofrecen préstamos adaptados a las necesidades de cada tipo de negocio, desde bancos tradicionales hasta organizaciones comunitarias enfocadas en apoyar a inmigrantes.

Bancos tradicionales

Entidades como Bank of America, Chase y Wells Fargo cuentan con líneas de crédito y préstamos comerciales. Estas opciones ofrecen tasas de interés más bajas, aunque exigen historial crediticio sólido y documentos financieros completos.

Programas de la SBA

La Administración de Pequeños Negocios (SBA) dispone de productos como los préstamos SBA 7(a), enfocados en capital de trabajo o compra de equipos, y los SBA Microloans, que alcanzan montos de hasta 50 mil dólares. Estos créditos cuentan con respaldo gubernamental, lo que facilita su aprobación a través de bancos y entidades asociadas.

Instituciones comunitarias (CDFI)

Las Community Development Financial Institutions (CDFI) ofrecen créditos accesibles a comunidades latinas, afroamericanas e inmigrantes. Entre las más reconocidas destacan Accion Opportunity Fund, Grameen America, LiftFund y DreamSpring, que además de préstamos incluyen programas de capacitación.

Plataformas fintech

Las fintech brindan acceso rápido a capital mediante procesos digitales. Aunque resultan útiles para resolver necesidades inmediatas de flujo de efectivo, suelen aplicar tasas de interés más altas que los bancos o programas comunitarios.

Cooperativas de crédito

Las Credit Unions representan otra alternativa de financiamiento, con montos competitivos y trato cercano. Para acceder a ellas es necesario afiliarse, aunque muchas aceptan a residentes o trabajadores de determinados sectores.

Algunas ciudades y estados impulsan sus propios esquemas de apoyo. Ejemplo de ello son el California Small Business Loan Guarantee Program y el NYC Small Business Resource Network, que buscan fortalecer a los pequeños negocios locales.

Requisitos comunes

De acuerdo con especialistas, la mayoría de los programas solicitan:

Número de Seguro Social (SSN) o ITIN.

Registro oficial del negocio y licencias correspondientes.

Historial financiero o un plan de negocio detallado.

Reporte de crédito personal o empresarial.

