Millie Bobby Brown se convierte en mamá a los 21… ¡pero no está embarazada!

Millie Bobby Brown sorprendió al mundo al revelar que ya es mamá. Pero no, no fue por embarazo ni baby bump en Instagram, sino por medio de la adopción. La actriz de 21 años compartió en su cuenta oficial que ella y su esposo, Jake Bongiovi, dieron la bienvenida a su primera hija este verano.

“Este verano dimos la bienvenida a nuestra dulce bebé mediante la adopción. Estamos muy emocionados de embarcarnos en este hermoso nuevo capítulo de la paternidad con paz y privacidad. Y luego estaban 3”, escribió Millie junto a una imagen que conmovió a sus fans.

Aunque la noticia tomó a muchos por sorpresa, lo cierto es que la idea de ser mamá siempre estuvo en el radar de la actriz británica. En marzo, durante una entrevista en el podcast Smartless, Brown dijo que soñaba con formar una familia desde pequeña.

“Mi madre tuvo su primer hijo a los 21 años y mi padre a los 19. Y, ¿sabes?, esto ha sido mi pasión desde antes de conocer a Jake (…) Le dije a mi madre: ‘¡Muñequitas!’. Quería ser madre, igual que mi madre lo fue conmigo”, dijo en su momento.

Un amor que nació en Instagram

La historia de amor entre Millie y Jake, hijo del rockero Jon Bon Jovi, comenzó en 2021 con un inocente selfie en redes. Después vino la relación, el matrimonio secreto en mayo de 2024 y finalmente el anuncio de su familia en expansión.

Durante otra charla en el podcast Call Her Daddy, la protagonista de The Electric State habló sobre una peculiar tradición que quiere implementar como madre primeriza: “Siempre le digo a Jake que para mi primer bebé quiero raparme el pelo. No sé. Simplemente siento que fue muy liberador. Se lo recomendaría a cualquiera, a cualquier chica”.

Va por una familia grande

La actriz también mencionó que ella y Jake planean tener una familia grande, como las que tuvieron en casa.

“Soy una de cuatro. Él es uno de cuatro. Así que, definitivamente, es parte de nuestro futuro (…) No veo que tener un hijo propio sea tan diferente a adoptar”, expuso.

Por ahora, la pareja ha decidido disfrutar su nueva etapa “en paz y privacidad”, pero los fans no han tardado en celebrar la noticia y llenar sus redes con mensajes de amor.

