Bachillerato UNAM 2025: Nueve estudiantes obtuvieron 100% de aciertos en el examen

El examen de ingreso al bachillerato de la UNAM 2025-2026 dejó una marca histórica: nueve aspirantes obtuvieron el 100% de aciertos, una cifra que no se había alcanzado en procesos anteriores.

La Universidad Nacional Autónoma de México informó que más de 35 mil estudiantes fueron admitidos en alguno de los nueve planteles de la Escuela Nacional Preparatoria o en los cinco del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH). Los resultados revelan que los aspirantes obtuvieron entre 83 y 128 aciertos, siendo esta última la puntuación perfecta.

Además, destacaron que “no se identificó disminución en el desempeño como consecuencia de la pandemia”, lo cual representa un logro ante los desafíos académicos de los últimos años. De hecho, el promedio de aciertos subió un 10%, el mayor avance registrado en los últimos ciclos.

Mujeres al frente

Del total de estudiantes seleccionados, el 52% son mujeres y el 48% hombres. Según la UNAM, “la diferencia histórica en puntuaciones entre hombres y mujeres disminuyó”, lo cual marca un avance en equidad educativa.

El informe señala que los aspirantes tuvieron mejores resultados en biología y química, mientras que las áreas con mayor área de oportunidad son matemáticas y español.

Por otro lado, el 67% de los seleccionados provienen de escuelas en la Ciudad de México, el 31% del Estado de México y solo 2% de otras entidades del país. Además, tres de cada cuatro vienen de escuelas públicas.

Sin precedentes

La aplicación del examen fue en línea por primera vez, entre el 13 y el 22 de junio, y los resultados muestran un panorama alentador para el futuro de la educación media superior: “la mejoría en puntuaciones del examen fue del 10% de aciertos, siendo la mayor registrada en los últimos años”, puntualizó la UNAM.

Para el próximo ciclo escolar, ingresarán 35 mil 636 estudiantes, quienes se sumarán a la comunidad Puma como parte de la generación postpandemia mejor evaluada en mucho tiempo.

