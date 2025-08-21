Así puedes denunciar a franeleros que sigue cobrando por estacionarse

Los franeleros, conocidos como “viene-viene”, siguen siendo una problemática en la Ciudad de México al apropiarse de la vía pública para cobrar por estacionar vehículos. Ante las constantes quejas vecinales, el Congreso capitalino aprobó endurecer las sanciones contra quienes realicen esta práctica.

La reforma a la Ley de Cultura Cívica, aprobada en agosto de 2025, establece que apartar espacios o cobrar por estacionamiento en la calle puede ser castigado con arresto inconmutable de 24 a 36 horas, así como multas que van de 11 a 40 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a entre 1,244 y 4,525 pesos.

Autoridades capitalinas han señalado que el objetivo es recuperar el espacio público y frenar abusos o extorsiones que afectan a los automovilistas.

¿Cómo denunciarlos?

Si eres víctima de este tipo de prácticas, existen varias vías para denunciar:

Teléfono Locatel : marcando al 55 56 58 11 11 , disponible las 24 horas.

Portal y app CDMX : en el sistema 311 Locatel puedes adjuntar fotos o videos como evidencia.

Centros de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) : presentar la queja con identificación oficial.

Emergencias: en caso de amenazas o extorsión, llamar al 911.

Consejos al denunciar:

Captura fotos o videos como evidencia.

Registra las placas de los vehículos o describe los objetos usados para apartar lugares.

Mantén la calma y no pagues por estacionarte en la vía pública.

