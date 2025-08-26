Fermín Muguruza en CDMX: fecha, lugar y todo sobre el concierto GRATIS

Por fin, con escenario y sin soldados. Fermín Muguruza vuelve a la Ciudad de México luego del fallido concierto en el Foro Alicia que terminó rodeado por el Ejército, la Guardia Nacional y la policía capitalina.

Esta vez, el músico vasco celebrará 40 años de trayectoria con un recital gratuito el domingo 31 de agosto a las 17:00 horas en el Monumento a la Revolución, como parte del evento “Expresión libre contra la barbarie”.

De ser rodeado por militares… a llenar la plaza

Fue apenas en junio cuando un concierto de Muguruza en el nuevo Foro Alicia, en Santa María la Ribera, terminó abruptamente con un desalojo ordenado por “alguien” que aún no da la cara. “Afuera está el Ejército, la Guardia Nacional, toda la calle está rodeada. No les gustó que hiciéramos un concierto con Fermín”, relató Nacho Pineda, organizador del recinto.

Por su parte, Muguruza pidió a sus fans salir sin provocar: “Os pedimos que salgáis sin atender a la provocación para que no haya violencia, porque están dispuestos a machacarnos”.

Hasta el momento, ni la jefa de Gobierno Clara Brugada ni la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez han aclarado quién dio la orden. Incluso el secretario de Seguridad de CDMX dijo que “los mandos responsables del sector han sido relevados”, pero sigue sin saberse quién dio luz verde al operativo.

De vuelta al corazón de la CDMX

La nueva cita promete ser una jornada sin censura. Muguruza compartirá escenario con Niña Dioz y Tijuana No, en un evento que no solo celebra su carrera musical, sino su relación con México y su activismo. “Fue el primer homenaje a mi hermano Íñigo después de su muerte. Eso no se me olvida nunca”, recordó el cantante sobre su última presentación en el país.

El concierto busca ser un espacio de resistencia y memoria para un artista que, con su mezcla de ska, punk y rap, ha denunciado injusticias desde hace cuatro décadas. El Monumento a la Revolución será esta vez el escenario, no un cuartel improvisado.

📅| Domingo 31 de agosto, 2025

⏰| 17:00 horas

📍| Monumento a la Revolución

