Trámites vehiculares por menos de mil pesos: refrendo, verificación y placas

El gobierno de Jalisco mantiene vigente el programa que permite a los conductores cubrir refrendo, verificación vehicular y cambio de placas en un solo pago de 900 pesos, con un ahorro estimado de hasta 2 600 pesos frente al costo individual de cada trámite.
El esquema busca apoyar la economía familiar y facilitar el cumplimiento de las obligaciones vehiculares en el estado. Para motocicletas, la tarifa es aún más baja: 385 pesos, con los mismos beneficios incluidos.
Calendario oficial de placas 2025
El programa aplica durante todo el año, pero el cambio de placas debe realizarse conforme a la terminación de la lámina:
- Julio: terminaciones 5 y 6
- Agosto: terminaciones 6 y 7
- Septiembre: terminaciones 7 y 8
- Octubre: terminaciones 8 y 9
- Noviembre: terminaciones 9 y 0
A partir del 1 de enero de 2026, circular con placas anteriores podría derivar en sanciones.
Requisitos
- El vehículo debe estar registrado en Jalisco y no ser modelo 2025 o posterior.
- No aplica para autos con placas de otros estados.
- Quienes ya tengan las placas tipo “Collage” (emitidas desde 2019) no necesitan renovarlas.Para acceder al beneficio es necesario ingresar al portal refrendo.jalisco.gob.mx, realizar el pago y obtener el cupón tres en uno, indispensable para agendar las citas de verificación y placas.
Calificado como un esquema único en el país, este programa integra en un solo movimiento los trámites básicos para circular, aliviando la carga económica de miles de familias jaliscienses y garantizando que más conductores tengan su documentación en regla.
