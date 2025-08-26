Trámites vehiculares por menos de mil pesos: refrendo, verificación y placas

El gobierno de Jalisco mantiene vigente el programa que permite a los conductores cubrir refrendo, verificación vehicular y cambio de placas en un solo pago de 900 pesos, con un ahorro estimado de hasta 2 600 pesos frente al costo individual de cada trámite.

El esquema busca apoyar la economía familiar y facilitar el cumplimiento de las obligaciones vehiculares en el estado. Para motocicletas, la tarifa es aún más baja: 385 pesos, con los mismos beneficios incluidos.

Calificado como un esquema único en el país, este programa integra en un solo movimiento los trámites básicos. / RS |

Calendario oficial de placas 2025

El programa aplica durante todo el año, pero el cambio de placas debe realizarse conforme a la terminación de la lámina:

Julio: terminaciones 5 y 6

Agosto: terminaciones 6 y 7

Septiembre: terminaciones 7 y 8

Octubre: terminaciones 8 y 9

Noviembre: terminaciones 9 y 0

A partir del 1 de enero de 2026, circular con placas anteriores podría derivar en sanciones.

Requisitos

El vehículo debe estar registrado en Jalisco y no ser modelo 2025 o posterior. No aplica para autos con placas de otros estados. Quienes ya tengan las placas tipo “Collage” (emitidas desde 2019) no necesitan renovarlas.Para acceder al beneficio es necesario ingresar al portal refrendo.jalisco.gob.mx, realizar el pago y obtener el cupón tres en uno, indispensable para agendar las citas de verificación y placas.

