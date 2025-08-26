Ya no apartes lugares con botes para estacionarte en CDMX: Desde este día te van a arrestar

A partir de este día, la Ciudad de México endurece las sanciones para quienes aparten lugares en la vía pública. La reciente reforma a la Ley de Justicia Cívica establece que quienes realicen estas prácticas podrán enfrentar arresto de 24 a 36 horas, además de multas y trabajo comunitario.

Conductas sancionadas

La reforma contempla medidas para las siguientes acciones:

Colocar objetos como cubetas, botes o llantas para reservar lugares de estacionamiento.

Cobrar por cuidar, estacionar o lavar vehículos en la vía pública.

Obstruir el libre uso de la vía pública con fines personales o lucrativos.

Sanciones establecidas

Las personas que incurran en estas conductas podrán recibir:

Arresto de 25 a 36 horas .

Multas económicas de 1,244 a 4,525 pesos.

Trabajo comunitario de 12 a 18 horas.

Estas medidas entrarán en vigor de manera inmediata y buscan garantizar que el espacio público sea usado de manera ordenada y segura.

Objetivo de la reforma

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, indicó que la reforma busca erradicar la extorsión y conflictos vecinales, además de liberar el espacio urbano para todos los ciudadanos.

Organizaciones civiles han solicitado que se implementen programas de apoyo y reintegración laboral para quienes dependan económicamente de estas actividades, con el fin de que la medida no afecte a personas en situación vulnerable.

¿Cuándo entrará en vigor?

La reforma se publicará en la Gaceta Oficial y entrará en vigor 30 días después de su publicación, por lo que se espera que las sanciones comiencen a aplicarse entre el 15 y 16 de septiembre de 2025.

