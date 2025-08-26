La abuela de Aldo de Nigris rompe el silencio: “Que no sea desgraciada”, sobre Mariana Botas

En La Casa de los Famosos México 2025 no todo es drama de pareja ni estrategias de juego… a veces basta una sudadera para que se arme el cotorreo del año. Sí, así como lo lees: la prenda de Aldo de Nigris provocó risas, memes y la furia de Doña Lety, su abuela, que no dudó en mandar un recadito directo a Mariana Botas. La controversia surgió cuando Mariana Botas tomó prestada la sudadera de Aldo de Nigris, lo que provocó la molestia de su abuela, Doña Lety, quien no dudó en expresar su enojo públicamente.

La abuela de Aldo expresó su molestia durante un live/ Redes sociales|

El origen del conflicto

Tras la salida de Priscila Valverde, Mariana pidió la sudadera de Aldo alegando que tenía frío. Aunque Aldo se mostró renuente al principio, finalmente accedió, pero no sin hacer comentarios de broma sobre la situación.

La tensión aumentó cuando otros participantes, como Shiky, afirmaron que Mariana había olido la prenda durante la noche, generando risas y bromas entre los habitantes de la casa. Mariana respondió con ironía, negando las acusaciones.

La reacción de Doña Lety

La abuela de Aldo expresó su molestia durante un live, reclamando directamente a Mariana:

“Que le digan a Mariana que no sea desgraciada. Le está diciendo Aldito que no tiene otra sudadera, que por favor se la regrese, que tiene frío y no se la quiere dar”.

Doña Lety también recordó que Mariana posee recursos económicos y cuestionó su insistencia en quedarse con la prenda:

“Tiene todo, tiene un carro de 23 mil dólares y todo, y quiere la sudadera, y el niño tiene frío”.

Asimismo, reprochó a la producción del reality por no permitir que Aldo llevara más ropa al programa y pidió a la familia de Mariana que enviara sudaderas a su nieto.

El incidente generó un intenso debate en redes sociales. Algunos seguidores defienden a Aldo y su familia, mientras que otros consideran exagerada la reacción de Doña Lety.

Además, la producción del programa ha sido criticada por alimentar la narrativa de un posible romance entre Aldo y Mariana, lo que muchos usuarios han calificado como un “shippeo forzado”.

👊🏼💥DOÑA LETY vs MARIANA BOTAS: “Desgraciada”



Doña Lety, abuela de Aldo, no dudó en expresar su molestia:



“Que le digan a Mariana que no sea desgraciada.



Por favor, la familia de Mariana que le mande una sudadera a Aldito, por favor, de parte de ustedes, porque esta muchacha… pic.twitter.com/PpnUFKlRn0 — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) August 26, 2025

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Emiliano Aguilar acusa que Ángela presuntamente sufrió violencia de un exnovio