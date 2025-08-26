¿Shakira pidiéndote lana? Condusef explica cómo operan los fraudes con IA

iStock
| 26 Ago, 2025

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) lanzó una alerta nacional sobre un esquema de fraude digital que emplea inteligencia artificial (IA) para crear perfiles falsos de figuras públicas y especialistas financieros.

Los delincuentes utilizan deepfakes —videos, imágenes y voces generadas por IA— para dar credibilidad a supuestas recomendaciones de inversión y engañar a los usuarios.

 

¿Cómo operan las estafas con IA?

De acuerdo con la Condusef, los estafadores difunden suplantaciones en redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok, donde aparentan ser personas verificadas con la famosa “palomita azul”.

Una vez que ganan la confianza de las víctimas, ofrecen ganancias rápidas y extraordinarias y redirigen a páginas no reguladas, donde solicitan información personal o financiera. Posteriormente, bloquean todo contacto y desaparecen con el dinero.

 

Recomendaciones de la Condusef

Para evitar caer en estos fraudes digitales, la Comisión recomienda a la población:

  • Verificar en SIPRES que la institución financiera esté registrada oficialmente.

  • No compartir datos personales como contraseñas, números de cuenta o documentos de identidad.

  • Evitar enlaces sospechosos o anuncios de “inversiones seguras y rápidas”.

  • No realizar trámites financieros por redes sociales.

  • Desconfiar de promesas de rendimientos garantizados.

  • Denunciar cualquier perfil o anuncio fraudulento ante la Condusef.

No compartas datos personales como contraseñas/iStock
No compartas datos personales como contraseñas/iStock|

Una nueva forma de fraude

La institución destacó que los fraudes con IA y deepfakes representan un reto inédito, pues explotan la credibilidad de las figuras públicas para reforzar el engaño. Por ello, hizo un llamado a los usuarios a mantenerse informados y a reforzar sus medidas de ciberseguridad y educación financiera.

“Si una oferta parece demasiado buena para ser verdad, probablemente lo sea”, reiteró la Condusef.

 

